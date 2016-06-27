Конте: "Мы доказали, что сборная Италии - это не про катеначчо"

Главный тренер сборной Италии Антонио Конте похвалил своих футболистов после победы над Испанией в 1/8 финала Евро-2016. Об этом сообщает Football Italia.

"Я знал, что у этих парней есть что-то особенное внутри. Я говорил это раньше, поэтому теперь очень легко повторять это вновь. Парни были замечательны. Теперь нам надо восстановиться перед матчем с Германией. Но сегодня мы доказали, что сборная Италии - это не про катеначчо", ", - сказал Конте в интервью Rai Sport.

"Хави сделал нам самый лучший комплимент, назвав нас миксом "Барселоны" и мадридского "Атлетико". Приятно, что это говорит человек, который понимает в футболе", - добавил специалист.

Конте также выразил сожаление, что Тиаго Мотта пропустит матч против Германии из-за перебора желтых карточек.

"Очень обидно за Мотту, ведь он наш 12-й человек. Мы должны хорошо подготовиться, ведь матч с Германией будет даже сложнее, чем был сегодня", – считает Конте.

Как сообщал УНИАН, сегодня сборная Италии обыграла Испанию в матче 1/8 финала Евро-2016.