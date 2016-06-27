Евро-2016: Италия обыграла Испанию в центральном матче 1/8 финала

В Париже завершился центральный матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, в котором сборная Италии обыграла команду Испании со счетом 2:0.

В этом матче встречались команды, которые разыгрывали титул в финале Евро-2012 в Киеве на НСК "Олимпийский", когда испанцы разгромили оппонента со счетом 4:0.

Нынешний матч проходил совершенно иначе, в равной осторожной борьбе с минимумом моментов у обеих команд. Решающим моментом игры стал штрафной в исполнении итальянцев в конце первого тайма. Вратарь испанцев Давид Де Хеа отбил удар Симона Эдера со штрафного перед собой, а защитник итальянцев Джорджио Кьеллини был первым на добивании, протолкнув мяч в ворота соперника - 1:0.

В концовке матча испанцы попытались организовать штурм ворота соперника, но реализовать хотя бы один из своих моментов не сумели.

А в добавленное арбитром время, на 90+1 минуте, Грациано Пелле забил второй гол в ворота уже экс-чемпионов Европы.

Таким образом, в полуфинале нас ждет еще один супер-матч в рамках Евро-2016 - Италия против Германии. На украино-польском Евро-2012 команды встречались в полуфинале в Варшаве, где неожиданную победу одержала сборная Италии.

Матч 1/4 финала Евро-2016 Германия - Италия состоится 2 июля в Бордо.

Италия - Испания - 2:0 (1:0)

Гол: Кьеллини, 33, Пелле, 90+1.

И: Буффон, Де Шильо, Барцальи, Джаккерини, Бонуччи, Кьеллини, де Росси (Мотта, 54') , Флоренци (Дармиан, 84'), Пароло, Пелле, Эдер (Инсинье, 82').

И: де Хеа, Хуанфран Торрес, Серхио Рамос, Пике, Бускетс, Иньеста, Альба Жорди, Фабрегас, Силва, Мората (Луис Васкес, 70'), Нолито (Адурис, 46', Педро, 81').

Предупреждения: Де Шильо 24', Пелле 54', Мотта 89' - Нолито 41'