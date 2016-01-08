Евро-2016. 1/8 финала, Италия - Испания - 2:0: хронология матча

Матч между сборными Испании и Италии можно назвать изюминкой 1/8 финала чемпионата Европы. Обе команды по своим возможностям выглядят как претенденты на победу во всем Евро-2016, но кому-то уже завтра придется паковать чемоданы и собираться домой.

Сборная Испании - победитель двух последних чемпионатов Европы. Причем, в финале Евро-2012 "Фурия Роха", как называют испанцев, обыграла именно Италию, со счетом 4:0.

В марте эти команды встречались между собой в товарищеском матче, и тогда поединок завершился вничью 1:1. У Италии мяч забил Лоренцо Инсинье, у Испании Ариц Адурис.

На чемпионате Европы обе сборные уже показали свою силу. Италии это удалось сделать, прежде всего, в матче с Бельгией - команда Антонио Конте играла от защиты, но смогла дважды словить оппонентов на контратаке. Испания продемонстрировала свою мощь в игре против Турции, где контроль мяча и постоянное давление на ворота соперника помогли "Фурии Рохе" одержать победу со счетом 3:0.

"Полагаю, у нас есть четкое представление, какую игру мы хотим видеть и как хотим использовать игроков, которые попали в заявку. Осталось реализовать это на практике", — заявил перед матчем наставник сборной Испании Висенте Дель Боске.

"Мы очень уважаем Испанию и знаем, что это одна из лучших команд в мире и один из фаворитов этого Евро. Но мы усиленно тренировались и хорошо подготовились. Понимаем, что завтрашний матч станет последним на турнире для одной из команд", - сказал итальянский алленаторе Антонио Конте.

Букмекеры называют фаворитом противостояния сборную Испании. На ее выход в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом в 1,54. На проход сборной Италии можно поставить с коэффициентом 2,70.

Матч Испания - Италия состоится на парижском стадионе "Стад де Франс" и начнется в 19:00 по киевскому времени.

ТВ-трансляция поединка пройдет на телеканале "Футбол 1".

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Через 25 минут начнется наш матч.

Антонио Конте решил выпустить в основу на матч Маттиа Де Шильо и Алессандро Флоренци, которые усилят "ювентийскую" защиту команды.

1. Джанлуиджи Буффон - 2. Маттиа Де Шильо, 19. Леонардо Бонуччи, 3. Джорджо Кьеллини, 15. Андреа Барцальи, 8. Алессандро Флоренци - 18. Марко Пароло, 16. Даниэле Де Росси, 23. Эммануэле Джаккерини - 9. Грациано Пелле, 17. Эдер.

Висенте Дель Боске четвертый матч подряд выпускает один и тот же состав.

13. Давид Де Хеа - 3. Жерар Пике, 18. Жорди Альба, 16. Хуанфран, 15. Серхио Рамос - 6. Андрес Иньеста, 5. Серхио Бускетс, 10. Сеск Фабрегас - 21. Давид Силва, 22. Нолито, 7. Альваро Мората.

Испанские болельщики перед матчем:

...и итальянская болельщица:

Фото из итальянской раздевалки перед матчем

Кстати, Джанлуиджи Буффон - единственный игрок сборной Италии, который обыгрывал сборную Испании.



Еще одна статистика: в последних пяти матчах Испания трижды обыграла Италию и еще два игры свела к ничье.

Состав и схема сборной Италии на сегодняшний матч:

Сборная Италии уже выстроилась в тоннеле для выхода на поле. Вскоре здесь появятся и испанцы, а пока ознакомимся с их расположением на поле:

Команды выходят на футбольное поле.

А как вам такой плакатик с Антонио Конте в главной роли?

Тем временем, прозвучали гимны Испании и Италии.

Матч начался!

1. Маттиа Де Шильо едва не создал голевой момент уже на первой минуте матча.

2. Над "Стад де Франс" начался сильный дождь.

3. По левому флангу попробовала атаковать испания, но ничего не получилось. Заряжена сборная Италия на борьбу.

4. Испания, тем временем, пытается установить контроль за центром поля. Пока неудачно.

5. Нолито врывался в штрафную площадку Италии и старался сделать прострел - Италия легко перехватила мяч.

6. Италия вывела Эдера на ударную позицию в самом центре испанской штрафной, но удар у итальянского бразильца не вышел.

7. Проход Италии (Кьеллини и Эдер) по левому флангу завершился грубостью испанцев. Это может быть опасный штрафной.

8. Очень опасно! Флоренци подал штрафной, Пелле выиграл верховую борьбу, и Де Хеа вытащил мяч из нижнего угла своих ворот - угловой.

9. Угловой ничем опасным для Италии не завершился. Мяч возвращается к Испании.

11. Острая атака Италии завершилась ударом через себя от Джаккерини - штанга!

12. Отлично смотрится сборная Италии в первые 10 минут игры.

13. К счастью, дождь стих, и футбольное поле останется футбольным полем.

14. Мората не успел на подачу с фланга от партнера.

16. Несколько упал у нас темп игры по сравнению с первыми минутами встречи.

17. Готовила Италия атаку на левом фланге, но Де Шильо выпустил мяч за боковую.

18. Снова попытка Италии атаковать - на этот раз Флоренци выпустил мяч за пределы поля. Нужно учитывать, что газон все еще мокрый от дождя.

19. Первый удар у Испании! Сеск прицеливался к воротам, но его попытку заблокировали.

21. Альба делал подачу с левого фланга, но адресата у нее не было.

22. Угловой заработала сборная Испании.

23. Иньеста делал подачу в штрафную, где завалились на газон Серхио Рамос и Кьеллини. Арбитр решил, что фола в этом эпизоде не было.

24. Де Шильо получил желтую карточку - защитник придержал рукой оппонента за футболку.

25. Пароло пробивал головой по воротам Испании после подачи от Де Шильо.

26. Пароло грубо сыграл против Мораты в центре поля. Локтем по челюсти получил Мората.

27. Опасная атака Испании завершается на Бонуччи, который выбил мяч за пределы поля.

28. Иньеста пробивал по воротам Буффона, но Джиджи на месте.

29. Эдер был на острие атаки Италии, но... снова угловой.

30. После углового Пике выбил мяч на новый угловой. Новая подача закончилась ничем.

31. Италия комбинирует на половине поля Испании.

32. Опасный штрафной заработала Италия.

33. ГООООООЛ! Де Хеа смог парировать штрафной удар от Эдера, но на добивание первым был Кьеллини! 1:0!

35. Все-таки смогла воплотить сборная Италии свое преимущество в первом тайме в гол.

36. Пелле грубо сыграл на своей половине поля. Штрафной у Испании.

37. Не очень удачная подача от Давида Силвы.

38. Буффон выбил кулаком мяч на чужую половину поля после подачи углового испанцами.

Гол Джорджо Кьеллини

41. Нолито получил желтую карточку, до этого потоптавшись по сопернику.

42. После гола сборная Испании постепенно захватила территориальное преимущество.

43. По владению мячем преимущество Испании удивительно минимальное - 53% против 47%.

44. Быстрая и интересная атака Италии завершилась неудачной передачей Флоренци в руки Де Хеа.

45. Де Хеа выручает Испанию после шикарного удара в девятку Джаккерини!

45+1. Можно констатировать, что первый тайм полностью прошел под диктовку итальянцев. Перерыв.

Видео гола Джоджо Кьеллини:

Замену сделал Висенте дель Боске перед вторым таймом. Ариц Адурис выходит на поле вместо Нолито.

Второй тайм начался!

46. Италия сразу же пошла вперед и даже заработала угловой.

48. Бонуччи получил желтую карточку за блокировку подачи с фланга рукой.

49. Буффон легко забрал мяч в руки после удара впритык от испанцев. Первый опасный момент от "Фурии Рохи" во второй тайме.

50. Альваро Мората упал в штрафной площадке Италии. Арбитр считает, что никакого фола не было.

51. Снова опасность у ворот Италии. Фабрегас подавал издалека, и в итальянской штрафной возник сумбур. В результате, до удара дело так и не дошло.

52. Кажется, Испания готова штурмовать ворота соперника до тех пор, пока не забьет. Или не пропустит.

53. Первая замена у Италии. Вместо Даниэле Де Росси выходит Тиаго Мотта.

54. Грациано Пелле получил желтую карточку.

55. Эдер выходил один на один с Де Хеа, но не смог переиграть вратаря!

57. Адурис в сопротивлении с Парло пробивал головой по воротам Буффона. Неточно.

Буффон против Адуриса

60. Мората из неудобной позиции пробивал по воротам Италии. Очень неточно.

61. Теперь Силва пошел в грубый подкат против Де Шильо.

62. Пожар в штрафной сборной Испании! Но никто из итальянцев не успел к мячу, чтобы поразить пустые ворота.

63. Еще одна атака Италии завершилась мягкой подачей Джаккерини в руки Де Хеа.

65. Испания попробовала атаковать, но в результате сама вернула мяч в центр поля.

66. Мяч на половине поля Италии, но у испанцев пока не получается что-то создать у ворот Буффона.

68. Фол Грациано Пелле останавливает потенциальную атаку Италии.

70. Довела Испания мяч до итальянской штрафной, и сразу же возникла опасность. Адурис пробил чуть мимо левой штанги.

71. Лукас Васкес едва не пробил Буффона своим первым касанием мяча.

А заменил Васкес главного бомбардира Испании Альваро Морату. Вот так.

73. Флоренци делал подачу со штафного, но лучше всех в эпизоде разобрался Де Хеа.

74. Лукас Васкес неожиданно вышел один на один с Буффоном и пробил в штангу. Но оказалось, что испанский форвард был в офсайде.

75. Тем временем, судья успокоил Антонио Конте, который что-то очень эмоционально объяснял сво своей позиции.

76. Иньеста с лету сильно бил по воротам - Буффону пришлось переводить мяч на угловой.

77. И снова очень опасно. Пике пробивал по воротам Буффона, но Джиджи все еще на месте.

78. Очередная испанская подача оказалась неудачной, и мяч возвращается Италии.

79. В последние 15 минут Испания владеет мячом 75% времени!

80. Подача Хуанфрана с фланга не нашла адресата.

81. Теперь Силва навешивал на Адуриса - Ариц не дотянулся до мяча.

82. Педро выходит вместо Адурица, который ранее получил травму.

82. А у Италии на поле вышел Лоренцо Инсинье, заменивший Эдера.

83. А мы в ожидании последнего штурма от сборной Испании. Не так много времени остается до финального свистка.

84. Но пока что Маттео Дармиан меняет Алессандро Флоренци.

85. Инсинье наносил удар по воротам Испании, но как раз туда, где стоял Де Хеа.

86. Силва делал опасный прострел под удар кому-то из партнеров. Педро чуть-чуть не успел к мячу.

87. После подачи углового Педро издалека пробил намного выше ворот Буффона.

89. Тиаго Мотта получил желтую карточку и пропустит следующий матч.

90. Буффон каким-то чудом успел отреагировать на удар Пике. Джанлуиджи - один из главных геров встречи!

90+1. Четыре минуты добавил арбитр.

90+1. ГОООООООООООООЛ! Длинная атака Италии завершилась ударом Дармианом, рикошетом и добиванием Пелле!

90+3. Продолжает атаковать Испания, но уже скорее по инерции.

90+4. Напоследок Давид Силва получил желтую карточку за фол на Кьеллини.

Вот и все! Сборная Италии обыгрывает Испанию со счетом 2:0 и выходит в четвертьфинал. Там Скуадра А'Дзурра встретится с Германией.

До новых встреч!