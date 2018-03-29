Анонс событий Евро-2016: день №16

Сегодня на чемпионате Европы будут сыграны два последних матча 1/8 финала. В первой встрече сойдутся сборные Испании и Италии - обе эти команды по своему статусу, уровню исполнителей и игре могли бы претендовать как минимум на полуфинал турнира, но одна из них уже завтра отправится домой.

После этой игры на поле выйдут сборные Англии и Исландии. Британцы попробуют выйти в свой второй подряд четвертьфинал Евро, а сенсационная Исландия постарается продлить "французскую сказку" для своих болельщиков.

Италия - Испания

Матч между сборными Италии и Испании можно назвать украшением 1/8 финала Евро-2016. Данные сборные вполне могли бы встретиться на позднем этапе чемпионата, но турнирная сетка изначально не позволяла Италии избежать встречи с грозным соперником в первом раунде плей-офф. Таким соперником могла был стать сборная Хорватии, но балканцы в последнем туре группового турнира победили Испанию и избежали встречи с Италией. Как оказалось позже, "клетчатым" это не помогло - в 1/8 финала они уже проиграли Португалии и покинули турнир.

Четыре года назад в Киеве Испания и Италия встречались в финале Евро-2012. Тогда команда Висенте Дель Боске разгромила Италию со счетом 4:0, и сегодня у Скуадры А'Дзурры есть прекрасная возможность взять реванш.

Как и прежде, команда Антонио Конте будет рассчитывать, прежде всего, на свою оборону, полностью состоящую из игроков "Ювентуса" - Джорджо Кьеллини, Андреа Барцальи и Леонардо Бонуччи. Противостоять они будут, в том числе, испанскому форварду Альваро Морате, который последние два года также провел в "Ювентусе".

"Италия всегда была конкурентоспособной. Как и в Серии А, этой сборной очень тяжело забить. Барцальи, Бонуччи и Кьеллини – лучшая защита в мире, никто не желает играть против них. Очень сложно забить, когда против тебя играют эти трое, да еще и на воротах стоит Буффон", - заявил перед игрой Мората, забивший на нынешнем Евро-2016 уже три гола.

Наставник сборной Италии Антонио Конте, тем временем, считает, что его команда сильна не только обороной, но и организацией нападения. Он хочет, что эти качества Скуадры А'Дзурры наводили страх на соперника.

"Все говорят об обороне, о том, что мы должны быть осторожны, но я хочу, чтобы Испания опасалась нашей игры. Мы не собираемся быть ягнятами на заклание. Испанцам надо будет доказать, что они лучше нас. Наша оборона хорошо организована, но это же касается нападения. Надо попробовать преподнести сенсацию", — заявил главный тренер сборной Италии.

Англия - Исландия

Главные тренеры сборных Англии и Исландии Рой Ходжсон и Ларс Лагербек знакомы друг с другом с 1976 года. Тогда англичанин приехал в Швецию, чтобы успешно начать тренерскую карьеру в местном чемпионате. Швед Лагербек, который младше Ходжсона на год, также собирался стать тренером и потому старался учиться у британца. С тех пор специалисты общались не так часто, но перед игрой наверняка уделят друг другу несколько минут - сейчас они оба находятся на вершине своей карьеры, а кто-то из них после игры сделает еще один шаг вперед.

Естественным фаворитом встречи выглядит сборная Англии. Британцы собрали к Евро-2016 очень интересное поколение футболистов, которое, впрочем, на групповом этапе турнира отнюдь не блистало. Ничьи против России и Словакии, а также выстраданная победа над Уэльсом - это не совсем то, о чем мечтали английские болельщики. С другой стороны, учитывая постоянные неудачи сборной на крупных соревнованиях, от нее уже давно не требуют зрелищности - достаточно просто проходить этап за этапом, и в таком случае все вокруг будут довольны.

Исландия, напротив, ураганом ворвалась на Евро-2016, заняв второе место в группе с Венгрией, Португалией и Австрией. В сборной понимают, насколько уникальное событие в спортивной жизни страны они совершили, и потому обязательно хотят продолжить праздник для своих многочисленных болельщиков.

Соответствующим образом настраивает свою команду и Лагербек. "У игроков стартового состава было два полных дня на восстановление и перезагрузку. Они с нетерпением ждут матча, и на командных собраниях мы все больше и больше фокусируемся на том, что мы должны сделать следующий шаг", – заявил шведский специалист.

Рой Ходжсон перед встречей с Исландией отметил, что его команду сегодня ожидает тяжелая игра, несмотря на статус фаворита. "Я не знаю исландцев так хорошо, как другие северные страны, но их характер, решительность и умение преодолевать трудности стали одними из главных факторов успеха. Мы признаем, что являемся фаворитами противостояния, а соперник - аутсайдером. Но в любом случае нас ждет тяжелый матч, и обыграть сборную Исландии будет крайне непросто", - считает Ходжсон.

Евро-2016. 27 июня. Календарь:

19:00. Италия - Испания (прямая трансляция - ТК "Футбол 1")

22:00. Англия - Исландия (прямая трансляция - ТК "Украина")

Матчи в компании друзей и за бокалом пива можно будет посмотреть в различных киевских фан-зонах - на Почтовой площади, Спортивной площади, Троицкой площади, Оболонской набережной, Трухановом острове или других местах.