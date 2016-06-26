Евро-2016. Германия легко разгромила Словакию
Сборная Йоахима Лева подтвердила свой статус одной из сильнейших команд чемпионата Европы.
Сборная Германии, разгромив Словакию со счетом 3:0, вышла в четвертьфинал Евро-2016.
Положительный для себя исход встречи Германия гарантировала еще в первом тайме. На 8-й минуте после подачи углового мяч забил Жером Боатенг - он первым сориентировался возле словацкой штрафной после сумбура у ворот соперника.
После этого Германия продолжила доминировать и даже заработала пенальти, который не смог реализовать Месут Озил. Удар немца в правый угол отбил вратарь Матуш Козачик.
Лишь в конце первого тайма команда Йоахима Лева смогла преобразовать свое значительное преимущество в гол. Юлиан Дракслер прошел вдоль лицевой линии и сбросил мяч под удар Марио Гомесу - 2:0.
После перерыва ход игры не изменился, и вскоре счет стал 3:0. После подачи углового и верховой борьбы в словацкой штрафной мяч оказался в ногах у Дракслера, который сразу же сильно пробил в верхний ближний угол ворот Козачика.
В четвертьфинале Евро-2016 сборная Германии встретится с победителем пары Италия - Испания.
Германия - Словакия - 3:0 (2:0)
Голы: Боатенг (8), Гомес (43), Дракслер (63);
Г: Нойер, Киммих, Боатенг (Хеведес, 72), Хуммельс, Гектор, Хедира (Швайнштайгер, 76), Кроос, Мюллер, Езил, Дракслер (Подольски, 72), Гомес;
С: Козачик, Пекарик, Шкртел, Дюрица, Дьомбер (Салата, 84), Грошовски, Шкриниар, Хамшик, Куцка, Дюриш (Шестак, 64), Вайсс (Грегуш, 46);
Предупреждения: Киммих, Хуммельс — Шкртел
На 14-й минуте не реализовал пенальти Езил (вратарь).