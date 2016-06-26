Евро-2016. Германия легко разгромила Словакию

Сборная Германии, разгромив Словакию со счетом 3:0, вышла в четвертьфинал Евро-2016.

Положительный для себя исход встречи Германия гарантировала еще в первом тайме. На 8-й минуте после подачи углового мяч забил Жером Боатенг - он первым сориентировался возле словацкой штрафной после сумбура у ворот соперника.

После этого Германия продолжила доминировать и даже заработала пенальти, который не смог реализовать Месут Озил. Удар немца в правый угол отбил вратарь Матуш Козачик.

Лишь в конце первого тайма команда Йоахима Лева смогла преобразовать свое значительное преимущество в гол. Юлиан Дракслер прошел вдоль лицевой линии и сбросил мяч под удар Марио Гомесу - 2:0.

После перерыва ход игры не изменился, и вскоре счет стал 3:0. После подачи углового и верховой борьбы в словацкой штрафной мяч оказался в ногах у Дракслера, который сразу же сильно пробил в верхний ближний угол ворот Козачика.

В четвертьфинале Евро-2016 сборная Германии встретится с победителем пары Италия - Испания.

Германия - Словакия - 3:0 (2:0)

Голы: Боатенг (8), Гомес (43), Дракслер (63);

Г: Нойер, Киммих, Боатенг (Хеведес, 72), Хуммельс, Гектор, Хедира (Швайнштайгер, 76), Кроос, Мюллер, Езил, Дракслер (Подольски, 72), Гомес;

С: Козачик, Пекарик, Шкртел, Дюрица, Дьомбер (Салата, 84), Грошовски, Шкриниар, Хамшик, Куцка, Дюриш (Шестак, 64), Вайсс (Грегуш, 46);

Предупреждения: Киммих, Хуммельс — Шкртел

На 14-й минуте не реализовал пенальти Езил (вратарь).