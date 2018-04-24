Анонс событий Евро-2016: день №15

Сегодня последний раз на Евро-2016 играются сразу три матча в течение одного дня. Завтра в рамках 1/8 финала состоятся лишь две встречи, а каждый из четвертьфинальных поединков уже будет иметь собственный игровой день.

А пока что мы ждем, кто станет участниками этих четвертьфиналов. Вчера в этот этап вышли сборные Польши, Уэльса и Португалии, а сегодня наступает время проявлять силу в плей-офф истинным грандам - Франции и Германии. Лишь заключительный матч дня, где встретятся Бельгия и Венгрия, не очень радует вывеской. Зато именно здесь следует ожидать наиболее интересный футбол и, возможно, даже сенсационный исход противостояния.

Франция - Ирландия

В течение нынешнего Евро-2016 сборной Франции еще не удавалось демонстрировать яркий футбол, который болельщики могли бы назвать "чемпионским". Победы команды Дидье Дешама над командами Румынии и Албании можно назвать вымученными, но именно в этих поединках закалился характер французов. Несмотря на плотную оборону соперников, хозяева чемпионата все же находили в себе силы, чтобы отправить их в нокаут. Примерно то же самое подопечным Дешама нужно будет сделать сегодня в игре с Ирландией - командой, которая вышла в плей-офф турнира исключительно благодаря своей большущей силе воли.

Сценарий встречи между Францией и Ирландией узнается легко. Ирландия всеми силами будет защищать ворота от попыток Антуана Гризманна, Оливье Жиру, Димитри Пайе и Поля Погба превратить территориальное преимущество Франции в голы. Как и во вчерашних встречах, результативной игры ждать здесь не стоит, зато борьбы на каждом квадратном метре поля - вполне.

"Ирландия показала великолепную сыгранность и командный дух, мы часто это обсуждали, - сказал перед матчем Дешам. - Они будут идти до конца, даже не сомневайтесь. У британцев это заложено на генетическом уровне. Эти ребята будут сражаться друг за друга. Поэтому завтра я ожидаю сложный матч".

По мнению наставника ирландцев Мартина О'Нила, нынешняя сборная Франции похожа на команду, выигрывавшую домашний чемпионат мира 1998 года - тогда "трехцветные" набирали форму по ходу турниру и к решающим матам подошли в отличном состоянии. Тем не менее, Ирландия не собирается сдаваться перед видом грозного соперника и, обыграв в предыдущем матче Италию, еще больше верит в свои силы, чем перед стартом чемпионата Европы.

"Я долго работал с командами, в которых делал ставку на атаку. Мы рисковали в матче со Швецией, но в игре с Бельгией позволить себе такого уже не могли. В схватке с Италией нам нужны были дополнительные силы, и мы их нашли. Не думаю, что кто-то из нас готов безропотно сойти с дистанции. Мы хотим запомниться на турнире и по возможности продолжить борьбу, поскольку верим в себя", — заявил О'Нил.

Германия - Словакия

Если какая-то из сборных и выглядит на нынешнем чемпионате Европы несокрушимой силой, так это сборная Германии. Во время группового турнира подопечные Йоахима Лева не показали чего-то экстраординарного, но при этом взяли семь очков и заняли первое место в группе. Германия как чемпион мира продемонстрировала, как здорово умеет пользоваться приобретенным ранее классом и теперь постарается использовать свои сильные стороны уже в матчах плей-офф. Поэтому сборная Словакии, здорово сыгравшая против России и Англии, считается в этой паре явным аутсайдером.

Примечательно, что накануне старта Евро-2016 сборные Германии и Словакии провели товарищеский матч. Тогда над стадионом в Аугсбурге большую часть матча шел ливень, чем и воспользовались гости, сенсационно обыгравшие чемпионов мира со счетом 3:1.

Наставник "Бундесманншафт" Йоахим Лев не забывает о той игре и готовится к тяжелому противостоянию с соперником: "в конце мая словаки нас обыграли, и мы знаем, что это классная команда с прочной обороной. У нас не будет столько пространства, сколько в поединке против Северной Ирландии, поэтому возможны одна-две перестановки. Надеюсь, получится сыграть лучше, чем Англия на групповом этапе".

Главный тренер Словакии Ян Козак также уверен в силах своих подопечных. "Матч с Германией – серьезное испытание. Однако не думаю, что давление со стороны немцев будет выше того, что мы испытали в последнем матче с Англией. Чтобы снова добиться успеха, необходимо играть как команда. Да, у соперника мощная сборная, но у всех есть свои слабости. Постараемся их использовать", - заявил словацкий специалист.

Венгрия - Бельгия

Сборная Венгрия уже неоднократно удивляла на нынешнем чемпионате и готова продолжать это делать в матчах плей-офф. На команде Бернда Шторка, изначально котировавшейся на Евро-2016 как один из главных аутсайдеров, уже нет никакого давления, а потому во встрече с Бельгией она может сыграть в свое удовольствие: не без дисциплины и самоотдачи в защите, но с особым вдохновением в нападении. Именно так венгры провели матч против Португалии, который завершился вничью 3:3.

Подопечные Шторка, безусловно, не являются фаворитом в данной паре, но именно в этой игре 1/8 финала возможна сенсация. Причем, дело не только в Венгрии, но и в сборной Бельгии, которая укомплектована великолепными футболистами, но пока что не выглядит монолитной командой, способной добиваться больших успехов на Евро. Наоборот, повышенная ответственность за результат может негативно отразиться на игре "Красных дьяволов". А если Венгрия еще и забьет первой...

Шторк, впрочем, считает, что после поражения от сборной Италии в первом матче Евро-2016 сборная Бельгии лишь прибавляла. "Не мне судить насчет "золотого поколения" сборной Бельгии, но они играют в ведущих клубах и завоевали множество трофеев. У них получился крайне непростой старт против Италии. Этой команде можно запросто проиграть, что и произошло. Однако бельгийцы прибавляли от игре к игре, и предстоящий матч станет для нас серьезным испытанием", - считает наставник венгерской команды.

Марк Вильмотс, возглавляющий Бельгию, считает, что ключ к победе его подопечных в контроле мяча и обыгрышах соперника один в один. "У меня нет проблем с тем, что нас называют фаворитами. Надо владеть мячом и стараться доставлять его к чужим воротам. Надо давить и обыгрывать соперника один в один на последних 30 метрах, хотя у венгров очень компактная и скоростная оборона. Они будут биться до последнего", - заявил перед матчем Вильмотс.

Евро-2016. 26 июня. Календарь:

16:00. Франция - Ирландия (прямая трансляция - ТК "Футбол 2")

19:00. Германия - Словакия (прямая трансляция - ТК "Футбол 1")

22:00. Венгрия - Бельгия (прямая трансляция - ТК "Украина")

Матчи в компании друзей и за бокалом пива можно будет посмотреть в различных киевских фан-зонах - на Почтовой площади, Спортивной площади, Троицкой площади, Оболонской набережной, Трухановом острове или других местах.