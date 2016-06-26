Евро-2016: Португалия обыграла Хорватию в центральном матче дня

В Лансе завершился последний матч дня в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, в котором сборная Португалии обыграла команду Хорватии со счетом 1:0.

Судьба матча была решена в концовке дополнительного времени.

Центральная игра дня, в основном, проходила в достаточно невыразительной игре, где обе команды явно осторожничали. Хорваты плотно опекали лидера соперника Роналду, в то время как португальские защитники не дали "развернуться" Луке Модричу и Ко.

Самый опасный момент в основное время этого матча у сборной Хорватии имел игрок киевского "Динамо" Домагой Вида, который замыкал ударом головой навес с фланга - мяч пролетел в метре от штанги ворот соперника.

Основное время матча завершилось вничью - 0:0.

В дополнительное время хороший момент имел экс-игрок днепропетровского "Днепра" Никола Калинич, вышедший практически один на один с вратарем, но, находясь под острым углом, пробил мимо ворот. В остальном же, игра по-прежнему была излишне рациональной и осторожной в исполнении обеих команд. После первой 15-минутки дополнительного времени трибуны проводили команды на перерыв оглушительным свистом. А во втором дополнительном тайме Вида, вновь находясь в отличной позиции, пробил головой выше ворот.

Решающий момент в этом матче случился на 116-й минуте, когда Роналду пробил из выгоднейшей позиции - вратарь отбил мяч - и на добивании мяч в пустые ворота отправил Рикарду Куарежма - 0:1.

А уже в самой концовке, за 30 секунд до финального свистка, Вида в третий раз не попал по воротам, нанося удар из выгоднейшей позиции.

Таким образом, в первом матче 1/4 финала, 30 июня, сойдутся сборные Польши и Португалии.

Хорватия - Португалия - 0:1 (0:0) д.в.

Гол: Куарежма, 116.

Х: Субашич, Стринич, Вида, Чорлука, Срна, Перишич, Модрич, Брозович, Бадель, Ракитич (Пьяца, 110), Манджукич (Калинич, 88).

П: Руй Патрисиу, Пепе, Жозе Фонте, Геррейро, Виллиам Карвалью, Седрик Соареш, Жоау Мариу (Куарежма, 87), Андре Гомеш (Ренату Санчес, 50), Нани, Адриен Силва (Данилу Перрейра, 108), Роналду

Предупреждения: Виллиам Карвалью.