УЕФА не ведет переговоров о проведении матча между победителями Евро и Кубка Америки

Никаких переговоров о проведении матча между победителями чемпионата Европы и Кубка Америки по футболу в настоящий момент не ведется, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службе УЕФА.

Ранее президент Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес Вильсон заявил, что КОНМЕБОЛ предложила УЕФА провести подобный матч и теперь ждет ответа.

"Некоторое время назад было неформальное обсуждение возможности проведения матча между победителями чемпионата Европы и Кубка Америки. Однако на данный момент никаких конкретных переговоров не ведется", - сообщили в пресс-службе УЕФА.

До 2004-го года проводился Межконтинентальный кубок, который оспаривали сильнейшие клубы Европы и Южной Америки. Позднее этот турнир заменил Клубный чемпионат мира, в котором участвуют представители шести континентальных конфедераций.