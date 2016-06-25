Евро-2016: Польша обыграла Швейцарию и стала первым четвертьфиналистом

В Сент-Этьене завершился первый матч 1/8 финала Евро-2016, в котором сборная Польши обыграла команду Швейцарии и стала первым четвертьфиналистом турнира.

Игра завершилась в серии пенальти со счетом 5:4 (1:1).

В приблизительно равной и не самой качественной игре команд, которые не относятся к элите мирового футбола, в первом тайме больше повезло полякам. В быстрой контратаке команды на 36-й минуте Фабиански быстро ввел мяч в игру, бросив на левый фланг на Гросицки, тот на скорости вошел в штрафную и набросил на противоположный фланг. Милик присел, пропустив мяч на Блащиковски и тому уже никто не мог помешать расстрелять ворота - 1:0.

Долгое время полякам удавалось удерживать минимальный перевес. И когда уже казалось, что победа "Кадры" неминуема, на 82-й минуте, сопернику удалось сравнять счет. Шикарный "удар ножницами" (в падении через себя) удался Шакири - 1:1.

В оставшееся до конца второго тайма время матча команды больше осторожничали, чем помышляли про атаки чужих ворот. В итоге, закономерная ничья.

В дополнительное время швейцарцы имели заметное игровое и территориальное преимущество, но реализовать его в гол ни разу так и не сумели.

Судьба матча была решена в серии пенальти, где более удачливыми оказались поляки.

Швейцария - Польша - 1:1 (0:1), по пенальти - 4:5

Голы: Шакири 82' - Блащиковски 39'

Ш: Соммер, Родригес Р., Джуру, Шёр, Лихтштайнер, Джака Г., Бехрами (Фернандес, 77') , Джемайли (Эмболо, 58'), Шакири, Сеферович, Мехмеди (Дердийок, 70')

П: Фабиански, Паздан, Енджейчик, Крыховяк, Глик, Мончиньски (Йодловец, 101'), Блащиковски, Пищек, Милик, Левандовски Р., Гросицки (Пешко, 104')

Предупреждения: Шёр 56' - Енджейчик 58'

Серия пенальти:

Лихштайнер - гол, 1:0

Левандовски - гол, 1:1

Джака - мимо, 1:1

Милик - гол, 1:2

Шакири - гол, 2:2

Глик - гол, 2:3

Шёр - гол, 3:3

Блащиковски - гол, 3:4

Родригес - гол, 4:4

Крыховяк - гол, 4:5