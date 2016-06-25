Срна завершит карьеру в сборной Хорватии после Евро-2016

Капитан сборной Хорватии Дарио Срна завершит карьеру в национальной команде после окончания Евро-2016, сообщает УЕФА.

В ходе группового этапа Срна был вынужден слетать на похороны отца, который пристально следил за выступлениями сына.

Хорватские болельщики очень надеются, что матч против Португалии не станет последним в сборной для их капитана.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером в центральном матче дня 1/8 финала Евро-2016 сойдутся сборные Хорватии и Португалии. Матч начнется в 22.00 по киевскому времени.