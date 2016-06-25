10 игроков сборной Испании сдали допинг-тест перед стартом плей-офф Евро

16:45, 25 июня 2016
Евро 2016
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Футболистов проверили за два дня до центрального матча 1/8 финала с Италией.

Reuters

В субботу утром Антидопинговая комиссия УЕФА прибыла на место базирования сборной Испании и взяла допинг-пробы у десяти игроков команды, сообщает Sport.ua.

Комиссия посетила отель, где проживает испанская команда на Евро-2016, и взяла пробы у десяти футболистов.

Результаты тестов будут известны чуть позже.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 27 июня, состоится центральный матч 1/8 финала Евро-2016, в котором сборная Испании сойдется с командой Италии.  

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