10 игроков сборной Испании сдали допинг-тест перед стартом плей-офф Евро
16:45, 25 июня 2016Евро 2016
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Футболистов проверили за два дня до центрального матча 1/8 финала с Италией.
Reuters
В субботу утром Антидопинговая комиссия УЕФА прибыла на место базирования сборной Испании и взяла допинг-пробы у десяти игроков команды, сообщает Sport.ua.
Комиссия посетила отель, где проживает испанская команда на Евро-2016, и взяла пробы у десяти футболистов.
Результаты тестов будут известны чуть позже.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 27 июня, состоится центральный матч 1/8 финала Евро-2016, в котором сборная Испании сойдется с командой Италии.
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