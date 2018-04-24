Анонс событий Евро-2016: день №14

Сегодня на Евро-2016 начинается этап плей-офф. По итогам группового турнира сетка турнира поделилась так, что с одной ее стороны находятся все титулованные сборные, с другой - команды, которые также хотят обзавестить медалями.

Сегодня в игру вступают "нечемпионы". Кто-то из шести участников сегодняшних матчей, а также сборных Бельгии и Венгрии, обызательно сыграет в финале Евро-2016.

Швейцария - Польша

Сборные Польши и Швейцарии - дебютанты плей-офф чемпионата Европы, но их шансы перед личной встречей в 1/8 финала оцениваются по-разному. Полякам групповая стадия далась малой кровью - в первой игре они справились с Северной Ирландией, затем заключили мировую с Германией и, наконец, обыграли деморализованную Украину. Результаты этих встреч до сих пор не могут дать четкий ответ о силе сборной Польши. Очевидно, у нее есть солидный потенциал, и теперь самое время его демонстрировать.

"Мы пишем новую страницу польского футбола, хотим, чтобы наша усердная работа привела к успеху. Мы прекрасно выступаем, но сейчас самое главное — максимально воспользоваться потенциалом наших игроков", - считает наставник поляков Адам Навалка.

Команде Владимира Петковича второе место в своей группе далось не без проблем. В самом первом матче на Евро-2016 швейцарцы чудом удержали победу над Албанией - как оказалось позже, этот результат стал для "красно-белых" ключевым в плане выхода в плей-офф. Далее подопечные Петковича сыграли вничью с Румынией и Францией, но хорошим футболом болельщиков так и не порадовали. Логично, что сегодня они не выглядят фаворитом 1/8 финала.

Уэльс - Северная Ирландия

Нынешний Евро-2016 дарит болельщикам уже второе британское дерби. Возможно, матч Уэльса и Северной Ирландии не столь принципиален исторически, как игра Англия - Уэльс, но в турнирном плане эта игра значит гораздо больше, чем первое дерби.

И для Уэльса, и для Северной Ирландии участие на такой стадии соревнований - огромное событие. Но, как известно, аппетит приходит во время еды, и теперь команды Криса Коулмэна и Майкла О'Нила постараются добиться большего.

Несложно предположить, что в течение всей игры Уэльс будет стараться доминировать на футбольном поле, создавая множество голевых моментов - примерно так, как это было в матче против России. Однако, в отличии от россиян, североирландцы имеют одну из самых крепких оборон на чемпионате. Рассчет команды О'Нила будет заключаться в удержании своих ворот сухими и попытках создать гол за счет неожиданной контратаки или стандартного положения.

Уэльс, впрочем, тоже очень хорош при стандартах. Именно со штрафных Гарет Бэйл забивал свои мячи в ворота Словакии и Англии. Форвард "Реала" пока что является одним из лучших игроков Евро-2016, и сегодня будет стараться укрепить этот статус. Удастся ли ему провести еще одну яркую игру - очередная интрига этой встречи.

Хорватия - Португалия

Сборная Хорватия демонстрирует, возможно, самую сильную игру на этом чемпионате и потому неудивительно, что к матчу против, казалось бы, более именнитой Португалии подходит в роли фаворита.

Сила сборной Хорватии в том, что ее лидеры находятся на пике своей карьеры - у каждого из них уже достаточно опыта, но при этом имеются силы, чтобы здорово выступать на таких турнирах, как Евро-2016. Именно это позволило Хорватии добыть в своей группе семь очков, обыграв, в том числе, сборную Испании. Накануне игры с Португалией главный тренер команды Анте Чачич принимал от журналистов похвалу за выступление его подопечных.

"Если команда играет так, как это делали мы, то свою долю почестей получает и тренер. Наставник всегда влияет на результат – положительно или отрицательно. К сожалению, на поверхности чаще всего оказываются плохие результаты. Так что похвалу я принимаю", - сказал Чачич.

Путь Португалии из группы был более тернист. Попав в группу с Исландией, Австрией и Венгрией, подопечные Фернанду Сантуша не смогли добыть в ней ни одной победы. Лишь благодаря гению Криштиану Роналду в последней игры с венгерцами команда оказалась в плей-офф. Во встрече с Хорватией усилий одного лишь Роналду вряд ли хватит для успеха, но Сантуш все равно верит в своих футболистов. "Хорваты невероятно сильны, но и мы отнюдь не слабы. Уверен, матч будет отличным. Мы можем обыграть хорватов", — считает португальский специалист.

Евро-2016. 25 июня. Календарь:

16:00. Швейцария - Польша (прямая трансляция - ТК "Футбол 2")

19:00. Уэльс - Северная Ирландия (прямая трансляция - ТК "Футбол 1")

22:00. Хорватия - Португалия (прямая трансляция - ТК "Украина")

Матчи в компании друзей и за бокалом пива можно будет посмотреть в различных киевских фан-зонах - на Почтовой площади, Спортивной площади, Троицкой площади, Оболонской набережной, Трухановом острове или других местах.