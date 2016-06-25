Тренер сборной Хорватии Чачич: "Матч с Португалией из разряда все или ничего"

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич поделился своим мнением о предстоящем матче плей-офф 1/8 финала с Португалией, сообщает УЕФА.

«Это поединок из разряда все или ничего. Настал черед матчей на вылет, так что борьбу в следующей стадии продолжит только одна из двух превосходных команд. Другая сборная, к сожалению, отправится домой.

Нам будет противостоять команда, состоящая из исключительно талантливых футболистов. Возможно, на групповом этапе португальцы набрали не так много очков, но играли они действительно здорово. Если вспомнить те встречи, Португалия в них доминировала и создала уйму опасных моментов.

Если команда играет так, как это делали мы, то свою долю почестей получает и тренер. Наставник всегда влияет на результат - положительно или отрицательно. К сожалению, на поверхности чаще всего оказываются плохие результаты. Так что похвалу я принимаю.

Не чувствую себя удовлетворенным, равно как не чувствует и команда. Хотим пройти на турнире максимально далеко. После долгого перерыва в Хорватии царит атмосфера единения. Все смотрят матчи по телевизору, все за нас болеют».

Как сообщал УНИАН, матч Хорватия - Португалия начнется сегодня в 22.00 по кивескому времени.