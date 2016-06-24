Мората и Бейл лидируют в списке бомбардиров Евро-2016 перед началом плей-офф

Союз европейских футбольніх ассоциаций собрал самую интересную статистику группового этапа, отметив достижения Криштиану Роналду и удивительные успехи дебютантов чемпионата Европы, сообщает uefa.com.

Альваро Мората и Гарет Бейл забили по три мяча и лидируют в списке лучших бомбардиров. У семи игроков на один гол меньше. И только один из них - румын Богдан Станку - выбыл вместе со своей командой из дальнейшей борьбы.

Болаж Джуджак в поединке Венгрия - Португалия (3:3) забил четвертый гол на ЕВРО-2016 со штрафного - это рекорд турнира.

Сборная Украины не забила на групповом этапе ни одного мяча. Ранее тем же "отметились" игроки команды Турции (1996) и Дании (2000). Напротив, сборные Германии и Польши не пропустили ни одного гола. Прежде в групповом этапе такое удавалось только той же Германии (1996) и Италии (1980).

Отмечая другие достижения игроков, УЕФА, прежде всего, выделяет шведа Златана Ибрагимовича, для которого матч с Бельгией стал 116-м и последним за сборную Швеции. За это время Ибра забил 62 гола, в том числе шесть на двух предыдущих чемпионатах Европы.

Давид Сильва, выйдя на поле в стартовом туре против чехов, провел сотый матч за сборную Испании. А португалец Нани проведет сотый матч за сборную, если в субботу сыграет в Лансе против Хорватии.

В свою очередь, вратарь сборной Венгрии Габор Кирай вышел на поле в стартовом матче против Австрии в возрасте 40 лет и 74 дней, став самым возрастным участников Евро. Другое венгр - Золтан Геро (37 лет и 62 дня) - стал вторым в списке самых возрастных авторов гола. Венгерский нападающий уступает только австрийцу Ивице Вастичу. Вастич свой последний гол забил на Евро-2008 полякам с пенальти, а Геро поразил цель в поединке с португальцами эффектным ударом с полулета из-за границы штрафной. Таким образом полузащитник "Ференцвароша" стал самым возрастным автором гола на чемпионатах Европы с игры.

Криштиану Роналду, отличившись в матче с Венгрией, стал первым игроком, который забил в финальных стадиях четырех Евро. Параллельно Роналду установил рекорд по количеству матчей в финальных стадиях - у португальца таковых стало 17.