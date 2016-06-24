Игрок сборной Польши Капустка стал единственным, кто пропустит матчи 1/8 финала Евро из-за перебора предупреждений

Игрок сборной Польши Бартош Капустка стал единственным среди всех 16 команд-участниц Евро, которые продолжат борьбу в 1/8 финала, кто пропустит этот матч из-а перебора желтых карточек, сообщает УЕФА.

Игрок получил "лишнее" предупреждение в заключительном матче группового этапа с командой Германии.

В то же время, Альфред Финнбогасон из сборной Ирландии успел во время группового этапа и получить, и отбыть дисквалификацию.

Еще целый ряд игроков всех 16 команд-участниц 1/8 финала находятся в опасной ситуации. В случае, если они получат предупреждения в ближайших матчах, а их команда выйдет в следующий круг соревнований, то они пропустят игры 1/4 финала.

В дальнейшем, согласно регламенту УЕФА, желтые карточки, полученные в матчах финального турнира, "сгорают" после четвертьфиналов, то есть не переносятся на полуфиналы.