Глава ФФУ: за средства федерации не было никакого депутатского самолета на матч сборной
Председатель Федерации футбола Украины Андрей Павелко не стал говорить, кто станет следующим главным тренером сборной Украины после отставки Михаила Фоменко.
Об этом он сообщил в эфире ТСН.
"Я уверен, что это решение будет принято исполкомом. Когда будет принято такое решение, будет рассматриваться вопрос о новом тренерском штабе на ЧМ-2018 и ЧЕ-2020. Я уверен, будет принято взвешенное решение", - сказал Павелко.
Глава ФФУ избежал ответа на вопрос о слухах по поводу возможного назначения тренером Андрея Шевченко.
Читайте такжеПрезидент ФФУ Павелко утверждает, что не влиял на заявку сборной Украины на Евро-2016
"Думаю, будут разные кандидаты. Сейчас будет сформирована рабочая группа, которая представит различные варианты будущего нашей сборной, среди которых именно исполком и примет решение. Затягивать с этим вопросом нельзя, потому что через несколько месяцев начинается отбор на следующий чемпионат мира", - сказал Павелко.
Кроме этого, Павелко избежал ответа на вопрос о стоимости подготовки сборной Украины к Евро-2016.
Однако при этом он сказал, что на подготовку было потрачено менее 8 миллионов евро, которые УЕФА перечислит ФФУ за участие сборной Украины в чемпионате Европы. "8 миллионов евро? Во-первых, УЕФА траншами дает, не всю сумму сразу. У нас были меньшие затраты", - сказал Павелко в эфире ТСН.
Читайте такжеОфициально: Фоменко подал в отставку с должности главного тренера сборной Украины по футболу
Также, Андрей Павелко открестился от полета украинских народных депутатов во Францию на матч украинской сборной за средства ФФУ.
"О деньгах на самолеты - это "утка". Для всех любителей "горячего" - не было никакого депутатского самолета. Даже если было несколько человек, то не за средства ФФУ", - отметил он.