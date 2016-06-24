Глава ФФУ: за средства федерации не было никакого депутатского самолета на матч сборной

Об этом он сообщил в эфире ТСН.

"Я уверен, что это решение будет принято исполкомом. Когда будет принято такое решение, будет рассматриваться вопрос о новом тренерском штабе на ЧМ-2018 и ЧЕ-2020. Я уверен, будет принято взвешенное решение", - сказал Павелко.

Глава ФФУ избежал ответа на вопрос о слухах по поводу возможного назначения тренером Андрея Шевченко.

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"Думаю, будут разные кандидаты. Сейчас будет сформирована рабочая группа, которая представит различные варианты будущего нашей сборной, среди которых именно исполком и примет решение. Затягивать с этим вопросом нельзя, потому что через несколько месяцев начинается отбор на следующий чемпионат мира", - сказал Павелко.

Кроме этого, Павелко избежал ответа на вопрос о стоимости подготовки сборной Украины к Евро-2016.

Однако при этом он сказал, что на подготовку было потрачено менее 8 миллионов евро, которые УЕФА перечислит ФФУ за участие сборной Украины в чемпионате Европы. "8 миллионов евро? Во-первых, УЕФА траншами дает, не всю сумму сразу. У нас были меньшие затраты", - сказал Павелко в эфире ТСН.

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Также, Андрей Павелко открестился от полета украинских народных депутатов во Францию на матч украинской сборной за средства ФФУ.

"О деньгах на самолеты - это "утка". Для всех любителей "горячего" - не было никакого депутатского самолета. Даже если было несколько человек, то не за средства ФФУ", - отметил он.