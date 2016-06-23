Официально: Фоменко подал в отставку с должности главного тренера сборной Украины по футболу

Главный тренер национальной команды Украины Михаил Фоменко проанализировал выступление «сине-желтых» на Евро и заявил, что подает в отставку, сообщает пресс-служба ФФУ.

"Какой смысл продолжать сотрудничество, если задание, которое было поставлено перед нами, мы не выполнили? Я беру ответственность за отсутствие результата на себя и подаю в отставку. При этом я благодарен Федерации футбола за созданные условия для работы и для подготовки к чемпионату Европы. Все было на высшем уровне. Спасибо за сотрудничество ФФУ и хочу попросить прощения у украинских болельщиков за то, что не смог оправдать их надежд", - заявил Фоменко.

Подытоживая выступление команды на турнире, уже бывший наставник команды отметил: "Здесь сложилось много факторов. Первый – непростая группа. Плюс – неудобный календарь. Все же имеет значение с кем играть первую игру – с немцами или с кем-то другим: такие матчи отнимают много физических и моральных сил. Почему так произошло? Я уже называл две причины. Первая – не было коллектива, вторая – некоторые игроки были психологически не готовы к Евро. Однако хочу подчеркнуть: некоторые ваши коллеги из СМИ сделали ошибочный вывод, что я обвиняю футболистов. Я еще раз хочу подчеркнуть – я никогда не обвинял и не обвиняю игроков. Тем более в прессе. В индивидуальных беседах – это одно: когда ты хочешь подействовать на человека, то обвинение имеет место. Но совсем другое дело - публичные обвинения. А чтобы в прессе - такого никогда не было и не будет. На вопрос, почему люди не готовы психологически к матчам Евро и почему не было коллектива – это полностью моя вина. Не смог достучаться до их сознания. Значит надо было больше проводить индивидуальных бесед. Всегда виноват руководитель, а не исполнитель".

А говоря о том, какие важные уроки должны вынести для себя сами футболисты, отметил: "То, что я им неоднократно говорил во время нашей совместной работы. Игры проигрывают или выигрывают до матча. Кто как готовится, настраивает себя на игру, тот так и проводит матч. Надо быть более требовательным к себе. Вероятно, не услышали. Значит чаще надо было им это повторять. Разница между отбором и финальным турниром – очевидна. В финале надо реализовывать свои возможности более, чем на 100 процентов. Это очень высокий уровень, и здесь цена ошибки значительно выше".

Как сообщал УНИАН, сборная Украины стала худшей командой Евро-2016. Она проиграла все три матча, не забила ни одного гола и первой из всех участников турнира выбыла из борьбы за титул чемпиона Европы.