Евро-2016: осечки грандов и трудности в будущем плей-офф

Группа А

Франция – Румыния 2-1

Албания – Швейцария 0-1

Франция – Албания 1-0

Румыния – Швейцария 1-1

Франция – Швейцария 0-0

Румыния – Албания 0-1

Франция вышла в плей-офф из своей группы очень уверенно, но без особого блеска. Вполне возможно, весь блеск Дидье Дешам приберег на плей-офф, где его команда угодила в невероятно сложную половину сетки. Это сейчас понятно, что стратегически французам было выгодно проиграть Швейцарии в последнем туре. Тогда бы они стали вторыми и попали бы в ту часть сетки, где самыми мощными командами являются Португалия, Хорватия и Бельгия. Но когда Франция начинала свой матч со Швейцарией, представить себе такое стечение обстоятельств было сложно. Более того, в тот момент путь хозяев до полуфинала и вовсе выглядел безоблачным.

Как и ожидалось, Дешам снова серьезно перетасовал состав. Не сомневаясь в выходе в 1/8 финала, в каждой игре группового турнира он использовал разные сочетания исполнителей. С одной стороны, Дешам берег силы своих лидеров. С другой, он продолжал искать оптимальные сочетания. Похоже, групповой этап Евро тренерский штаб французов провел с пользой. Они выполнили поставленную задачу и особо не расплескались по дороге.

Выигрывать у Швейцарии любой ценой французы даже не собирались. Если бы победа пришла сама собой, никто бы от нее не отказался. Но мяч в ворота Зоммера так и не залетел – 0:0. Этот результат устроил обе стороны и стал продолжением «тренда» этого Евро - если обе команды устраивает ничья, они спокойно расписывают нулевую. Таких случаев в групповом турнире было целых четыре.

Теперь Франция сыграет с Ирландией, которая вскочила в плей-офф за пять минут до окончания группового турнира. С одной стороны, это абсолютно разные по уровню команды, что называется с двух разных планет. Но с другой, голы на этом турнире французам даются очень тяжело. Румынию и Албанию они дожали только на последних минутах, швейцарцам не забили вовсе. В общем, игра хозяев еще далека от идеала.

Швейцария тоже пробилась в плей-офф достаточно ожидаемо, но какого-то умопомрачительного футбола от нее мы не увидели. Швейцарцы забили всего два мяча, зато пропустили только один, да и тот – с пенальти. Разнообразия в атаке команде Петковича явно не хватает, форварды здесь достаточно посредственные. Зато оборона очень опытная и сыгранная, а лучшим в составе швейцарцев оказался Гранит Джака. Этот опорный полузащитник буквально перед началом Евро за большие деньги перешел из немецкой Боруссии (Менхенгладбах) в лондонский Арсенал и на радостях очень здорово выглядит в составе своей сборной.

Албания в заключительном матче обыграла Румынию и с тремя очками тоже могла рассчитывать на выход в плей-офф. Однако разница забитых и пропущенных (1-3) не позволила команде этого сделать. Их показатель оказался худшим среди всех команд, занявших 3-и места в своих группах. Зато впечатление албанцы оставили очень приличное. Они достойно выглядели на фоне швейцарцев и хозяев, после чего одолели крепкую Румынию. Худшей командой на этом турнире албанцы точно не были – эту номинацию за явным преимуществом выиграла другая команда…

Группа В

Уэльс – Словакия 2-1

Англия – Россия 1-1

Россия – Словакия 1-2

Англия – Уэльс 2-1

Словакия – Англия 0-0

Россия – Уэльс 0-3

В этой группе перед заключительным туром шансы на плей-офф имели все команды. Причем все зависели только от себя. Выигрывай – и дорого в 1/8 финала открыта. Выиграть получилось только у валлийцев, а словаки с англичанами расписали выгодную для обеих сторон ничью. Валлийцы не стали повторять ошибки англичан, которые слишком осторожно отнеслись к сборной России. Они сыграли против команды Слуцкого с позиции силы и разгромили соперника. Наверное, это был лучший матч для Уэльса и худший – для России.

Снова отличился Гарет Бйэл. На сей раз он забил гол не со штрафного, а с игры. Счет в этом матче мог быть и более крупным, но этого не допустил вратарь россиян Игорь Акинфеев. Валлийцы вышли в плей-офф с первого места и теперь сыграют против Северной Ирландии. К слову, удачное выступление британских команд – еще один тренд этого Евро. В 1/8 финала пробились все четыре британских представителя на этом турнире – Англия, Ирландия, Северная Ирландия и, собственно, Уэльс.

А вот сборная России снова провалилась на большом турнире. У команды за последние годы был только один всплеск – выход в полуфинал Евро-2008 при голландском тренере Гусе Хиддинке. Во всех же остальных случаях на больших турнирах россияне даже не выходили из группы. При том, что на ЧМ-2014 группа у россиян, по мнению экспертов, была самой слабой. Да и сейчас, накануне Евро, причин не выйти из группы было куда меньше, нежели надеется на успешное выступление.

Причин такому результату много. Здесь и тактические просчеты Леонида Слуцкого, и травмы Денисова и Дзагоева буквально перед началом турнира, и совмещение Слуцким сразу двух постов (на Евро российский тренер – единственный, кто одновременно тренирует и клубную команду, и национальную сборную), и много-много другого. Но главной причиной российские эксперты называют избалованность многих российских футболистов, которые благодаря лимиту на легионеров получают огромные зарплаты в российских клубах и даже слышать не хотят о переезде в европейские чемпионаты. Это автоматически понижало бы доходы игроков. Вот и получается, что стремиться игрокам сборной не к чему. У них неадекватные зарплаты, которые не соответствуют уровню их мастерства. А с другой стороны, их защищает лимит на легионеров, введенный чиновниками РФС и Премьер-лиги.

Сборная Англии не смогла провести групповой этап на одном дыхании. Она демонстрировала свой лучший футбол лишь эпизодически. Возможно, Рой Ходжсон тоже берег силы своих подопечных, но некоторые игроки к Евро оказались не готовы. Прежде всего, это касается Харри Кейна. Он считался форвардом номер один в этой команде, но пока что ожиданий не оправдал. Похоже, клубный сезон настолько его вымотал, что на Евро у Кейна ничего не осталось. Судя по всему, первую игру плей-офф - против Исландии - Кейн начнет на скамейке запасных, а место в основе займет Варди или Старридж (а может, они сыграют вместе).

Свою задачу англичане выполнили достаточно уверенно. Однако занять 1-е место не смогли, и это может им аукнуться в плей-офф. Не пропусти они от россиян уже в компенсированное время, сейчас у англичан были бы совсем другие соперники. А так, сразу после Исландии, англичан ждут потенциальные встречи с «сильными мира сего».

Словаков мы хорошо знаем по отборочному турниру, с которыми выступали в одной группе. И сейчас они предстали крепкой и сбалансированной командой, которая по делу прошла дальше. Да, им не хватает изюминки в атаке. Форварды такие же слабые, как и у команды Украины. Зато есть Марек Хамшик, который в одиночку обыграл россиян, что стало решающим моментом на групповом этапе.

Теперь Словакия сыграет с Германией, которую обыграла на их поле в рамках подготовки к Евро. Но разве кто-то верит, что нечто подобное может повториться сейчас?..

Группа С

Польша – Северная Ирландия 1-0

Германия – Украина 2-0

Украина – Северная Ирландия 0-2

Германия – Польша 0-0

Украина – Польша 0-1

Германия – Северная Ирландия 1:0

Украина покидает Евро в статусе самой слабой команды турнира. Ноль набранных очков, ноль забитых голов. Таких показателей нет ни у одной другой команды. Более того, мы стали единственной сборной, потерявшей шансы на выход в плей-офф уже после второго тура.

В игре с поляками Михаил Фоменко произвел некоторые замены. Шанс проявить себя получили Кучер, Бутко и Ротань, со стартовых минут появился Зинченко. Сказать, что это перевернуло нашу игру было бы большим преувеличением. Да, мы выглядели более интересно, но ведь и поляки позволяли нам играть (свою задачу они решили досрочно). Михаил Фоменко снова дал повод говорить о заменах. Он их сделал всего лишь две. И если замена Зинченко на Коваленко вполне логична, то выход Тимощука непосредственно перед финальным свистком арбитра вызвал много вопросов. Неужели заслуженный ветеран ехал на Евро только за этим? И почему Фоменко не выпустил на поле еще кого-то, кто вообще не играл на этом турнире. Того же Караваева или Рыбалку, Будковского или кого-то из вратарей.

Сразу после поражения от Северной Ирландии пошли разговоры о плохом микроклимате внутри нашей команды, о группировках внутри нее, о давлении на Фоменко со стороны неких третьих лиц и о всяких других вещах, которые повлияли на наше выступление во Франции. Конечно, это тема для отдельного разговора. А пока что можно в очередной раз констатировать провал нашей команды и спрогнозировать довольно серьезные изменения, которые ждут сборную Украины в самое ближайшее время. Как минимум, в команду уже совсем скоро придет новый тренер.

Первое место в нашей группе завоевали немцы. Причем групповой турнир они провели в прогулочном режиме. Да, забей поляки в наши ворота еще один гол, немцы потеряли бы 1-е место. Но глядя на турнирную сетку плей-офф, вряд ли бы Йоахим Лев переживал бы по этому поводу. У действующих чемпионов мира самые «тепличные условия» среди всех грандов на этом турнире. Сейчас немецких болельщиков более всего беспокоит состояние Томаса Мюллера. Король чемпионатов мира (10 голов на двух турнирах) до сих пор не может отличиться на Евро, хотя моменты у него есть.

Любопытно, что голевая засуха продолжается и у другого бомбардира мюнхенской «Баварии», лидера сборной Польши Роберта Левандовски. Его команда уверенно прошла дальше, однако сам Левандовски до сих пор не может забить гол. Конечно, его роль огромна, ведь именно он оттягивает на себя основное внимание соперников. Но от игроков такого масштаба ждут голов. Возможно, они придут в плей-офф.

В целом же игра поляков производит сильное впечатление. Они показали, что могут быть разнообразными. Против Северной Ирландии им пришлось взламывать плотную оборону соперников, и они это успешно сделали. Против немцев Польша показала, что может быть надежной в обороне. Против Украины мы увидели, как Польша выигрывает на классе. Теперь на очереди – Швейцария.

Северная Ирландия оказалась из когорты тех команд, которые прошли в плей-офф не без доли везения. Выйти с третьего места, да еще с тремя очками... Но североирландцы это везение заслужили той запредельной самоотдачей и страстью, которую мы наблюдали в каждом их матче. О каком-то выдающемся мастерстве здесь речь не идет. Но в футболе далеко не всегда ключевым фактором является мастерство. Теперь соперником североирландцев будет такая же команда-трудоголик – сборная Уэльса. Разница состоит в том, что у валлийцев есть звезда мирового масштаба Гаррет Бэйл, забивающий в каждом матче. А вот у Северной Ирландии такого игрока нет.

Группа D

Турция – Хорватия 0-1

Испания – Чехия 1-0

Чехия – Хорватия 2-2

Испания – Турция 3-0

Хорватия – Испания 2:1

Чехия – Турция 0:1

Испанцы и хорваты решили не идти на поводу у тренда, о котором было сказано выше. Они не играли на ничью, которая устраивала обе стороны. Более того, Висенте Дель Боске, в отличие от большинства своих коллег на этом турнире, не стал менять состав, а выставил примерно то сочетание игроков, которое мы видели в стартовых матчах. А вот Анте Чачич прибегнул к достаточно серьезным кадровым перестановкам. Главная из них была вынужденной – Лука Модрич не мог выйти на поле из-за травмы. Впрочем, отряд не заметил потери бойца.

Хорваты не только выше всяких похвал провели игру против действующих чемпионов Европы. Их игра в целом оставляет очень сильное впечатление. Пожалуй, это самая сильная хорватская сборная со времен бронзы на ЧМ-1998, когда в знаменитой команде Блажевича блистали Бобан и Шукер, Просинечки и Ярни.

Сейчас за хорватов выступают звезды покруче. Теперь самый важный вопрос заключается в том, насколько серьезно травмировался Модрич. Да, хорваты отлично сыграли и без него, но в плей-офф его помощь команде необходима.

Наградой за победу над испанцами стало не только первое место в группе, но и место в более легкой половине турнирной сетки. Хотя тут еще нужно посмотреть, кому повезло, а кому – нет, ведь впереди хорватов ожидает встреча против Португалии с просыпающимся Криштиану Роналду.

А вот испанцы уже в 1/8 финала сыграют с итальянцами. На групповом этапе команда Дель Боске выглядела достаточно бодро, что стало возможным благодаря свежей крови, которую опытнейший тренер постепенно вливает в команду. Мората и Нолито чувствуют себя все более уверенно, а Иньеста с Бускетсом по-прежнему властвуют в середине поля. Поражение от Хорватии можно списать на случай. Возможно, присутствовала некоторая расслабленность, да и соперник был слишком хорош. Дель Боске хорошо знает, что на таких турнирах силы нужно распределять равномерно. А вот хорваты, у которых явно пошла игра, выплеснулись на все сто. И, не исключено, поторопились.

Третьими в этой группе финишировали турки. Они слабо и даже безвольно провели два первых матча, но в игре с чехами хоть немного реабилитировались. Команда Фатиха Терима была в шаге от выхода в плей-офф, но подвели итальянцы, которые за пять минут до финального свистка все-таки пропустили от ирландцев. Хотя, по большому счету, турки на этом Евро не впечатлили и путевку в 1/8 финала не заслужили.

Впрочем, как и сборная Чехии. Она изо всех сил держалась против Испании, провела сильный 20-минутный отрезок против заранее расслабившихся хорватов и провалила решающую игру против Турции. А ведь именно в ней побеждать нужно было любой ценой. Но что можно ждать от команды, в которой уже полтора десятка лет все зависит от одного человека – необычайно талантливого, но подверженного к травмам Томаша Росицки. Иными словами, чехи не выпрыгнули из собственных штанов, но и лицом в грязь не ударили.

Группа Е

Ирландия – Швеция 1-1

Бельгия – Италия 0-2

Италия – Швеция 1-0

Ирландия – Бельгия0-3

Италия – Ирландия 0-1

Швеция – Бельгия 0-1

Главное событие, произошедшее в этой группе – победа Италии над Бельгией в стартовом туре. Итальянцы сыграли так, как от них никто не ждал и как они давно не играли. Оказалось, команда Конте может не только обороняться усилиями бригады из «Ювентуса». Италия может быть вполне состоятельной и в нападении. А еще подопечные Конте стали единственной командой Евро, которая первой забронировала себе 1-е место в своем квартете. И это при том, что чаще всего итальянцы крайне невыразительно выглядят на старте больших турниров, с огромным трудом выходят из группы и лишь потом начинают показывать свой лучший футбол. Как бы на этот раз не получилось все наоборот…

В заключительной игре против Ирландии, которая для итальянцев не значила ровным счетом ничего, Конте перетасовал состав, оставив многих лидеров в запасе. Итальянцы ничего не показали, а в концовке еще и гол пропустили, который оказался судьбоносным для соперника. Благодаря нему Ирландия пробилась в плей-офф, где теперь сыграет против хозяев. Козыри ирландцев примерно такие же, как и у сборной Северной Ирландии. Мастерства здесь крайне мало, зато много желания и страсти. Да и без везения здесь, конечно же, не обошлось. Хотя, как известно, «везет тому, кто везет».

А вторыми здесь финишировали бельгийцы. Они стартовали с поражения, но затем одержали две победы над соперниками, которых команда Вильмотса значительно превосходит в классе. Хотя по игре к бельгийцам по-прежнему много претензий. Главный обвиняемый – как раз Марк Вильмотс, который не может поставить внятную игру своим подопечным. Иногда даже складывается впечатление, что в его распоряжении слишком много больших талантов, и он не знает, что с ними делать. Из-за невыразительной игры даже выход бельгийцев в четвертьфинал ЧМ-2014 многие восприняли как неудачу. Не исключено, что нечто подобное произойдет и сейчас.

А вот лидер сборной Швеции Златан Ибрагимович стал одним из разочарований Евро. Он заранее объявил, что после французского форума завершит выступления за сборную, но спеть лебединую песню у него не получилось. Сложно сказать, что ему помешало, ведь сезон в составе ПСЖ был просто великолепным. Возможно, Златана отвлекало трудоустройство в другой клуб. Говорят, что Ибра вот-вот подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед». А так, не играет Златан – не играет сборная. Как и украинцы, шведы бесславно возвращаются домой.

Группа F

Австрия – Венгрия 0-2

Португалия – Исландия 1-1

Венгрия – Исландия1-1

Португалия – Австрия 0-0

Венгрия – Португалия 3:3

Исландия – Австрия 2-1

Был близок к громкому провалу и Криштиану Роналду. Целых два матча он не мог забить. В игре с австрийцами Роналду не забил пенальти. Но он проснулся именно тогда, когда его команде это было нужно больше всего. Роналду дважды забивал в ворота венгров сразу после того, когда они выходили вперед. Если бы не эти голы, португальцев на этом турнире уже не было.

А так они вышли в плей-офф с третьего места - с тремя очками и тремя ничьими. Впереди у Роналду и Ко игра с хорватами. И здесь возникает дилемма. Либо хорваты победят, потому что они сильнее на данный момент. Либо португальцы постепенно набирают обороты, тогда как хорваты выплеснули весь свой потенциал слишком рано, о чем уже говорилось выше.

Тем временем, самой громкой сенсацией группового этапа стала сборная Венгрии. Одна из самых слабых по составу, с самым молодым на турнире тренером, зато с великолепными болельщиками, которые оказывают венграм фантастическую поддержку. Сначала венгры сенсационно одолели австрийцев, затем ушли от поражения в игре с Исландией, а затем не испугались португальцев. Преимущество венгров в том, что они играют без давления. Никто от них ничего сверхъестественного не ждет. Они чувствуют себя очень раскованно и вполне могут доставить много неприятных моментов скованной и зажатой сборной Бельгии.

Что же касается сборной Австрии, то она разочаровала не меньше, чем команда Украины. Шансы австрийцев котировались достаточно высоко. А одним из главных неудачников в составе австрийской сборной стал киевский динамовец Драгович. В стартовой игре против Венгрии он заработал удаление, второй тур пропустил из-за дисквалификации, а в решающей игре с Исландией не забил пенальти. Интересно, как подобное выступление на Евро повлияет на интерес к Драговичу со стороны серьезных клубов…Так же, как и венгры, пять очков на групповом этапе набрали исландцы. И они прыгнули выше собственной головы, хотя успех этой команды не выглядит настолько сенсационно. У них и тренер очень опытный – 67-летний Ларс Лагербек, и игроки имеются очень приличные. Правда, теперь придется играть против самих англичан…

Кирилл Стадниченко