Из-за успеха сборной на Евро-2016 исландцы могут проигнорировать выборы президента

По словам исландского политолога Бальдура Торхальссона, сейчас исландцев больше интересует футбол, чем президентская кампания, сообщает Украинская правда со ссылкой на Deutsche Welle.

Выборы в Исландии, население которой составляет чуть более 330 тысяч человек, должны состояться в субботу, 25 июня, а матч 1/8 финала, в котором сборная Исландии сыграет против англичан, состоится в понедельник, 27 июня.

Издание отмечает, что тысячи исландских болельщиков уже находятся во Франции. По разным оценкам, во Францию болеть за свою сборную выехали около 10 процентов населения страны.

После успешного выхода национальной команды из группы в стадию 1/8 финала многие жители Исландии собираются в спешном порядке поехать поддержать сборную и проигнорировать при этом выборы.

Напомним, после победы в последнем туре группового раунда над сборной Австрии со счетом 2:1, Исландия вышла со второго места в группе в 1/8 финала Евро-2016, где встретится с Англией.

Кандидатами на пост президента Исландии являются девять человек. Фаворитом считается ученый-историк Гудни Йоханнессон. Олавур Рагнар Гримссон, который занимал президентское кресло в течение 20 лет, не сможет больше участвовать в выборах.