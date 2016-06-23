ФФУ заработала на Евро-2016 8 миллионов евро

Выступление на чемпионате Европы во Франции сборной Украины принесло нашей Федерации круглую сумму. Федерация получит 8 млн. евро призовых от УЕФА, сообщает Football.ua со ссылкой на телеканал Футбол 1.

Именно такую сумму получает любая команда, которая просто прошла на турнир.

Украинцы могли получить также призовые: за победу УЕФА начислял 1 млн. евро, а за ничью – 500 тысяч. Однако желто-синие на турнире не добыли ни одного очка, став худшей командой чемпионата.

Ранее, главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко заявил, что игроки сборной ни копейки из этой суммы не получат, ведь деньги платят за победы.