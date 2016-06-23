Стали известны все пары 1/8 финала Евро-2016

По окончании группового турнира определились пары команд, которые сыграют в первом раунде плей-офф.

По окончании группового турнира Евро-2016 определились все пары первого раунда плей-офф, 1/8 финала. В первых матчах в борьбе на выбывание сыграют: Швейцария - Польша Уэльс - Северная Ирландия Хорватия - Португалия Франция - Ирландия Германия - Словакия Венгрия - Бельгия Италия - Испания Англия - Исландия Матчи первой стадии плей-офф состоятся 25-27 июня.

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