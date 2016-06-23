Стали известны все пары 1/8 финала Евро-2016
00:15, 23 июня 2016Евро 2016
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По окончании группового турнира определились пары команд, которые сыграют в первом раунде плей-офф.
uefa.com
По окончании группового турнира Евро-2016 определились все пары первого раунда плей-офф, 1/8 финала.
В первых матчах в борьбе на выбывание сыграют:
Швейцария - Польша
Уэльс - Северная Ирландия
Хорватия - Португалия
Франция - Ирландия
Германия - Словакия
Венгрия - Бельгия
Италия - Испания
Англия - Исландия
Матчи первой стадии плей-офф состоятся 25-27 июня.
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