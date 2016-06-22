Евро-2016. Ирландия сенсационно обыграла Италию и вышла в плей-офф

Сборная Ирландии добилась сенсации, обыграв на последних минутах матча команду Италии и выйдя в плей-офф Евро-2016, 1/8 финала.

Единственный гол на 86-й минуте забил Робби Брэди. Обычный навес в штрафную сборной Италии привел к тому, что Брэди остался никем не прикрытым. Ирландец поставил голову и мяч оказался в воротах.

Таким образом, ирландцы набрали 4 очка (3-е место) и опередили занявших 3-и места в своих группах Албанию и Турцию - у них по 3 очка.

Италия - Ирландия - 0:1 (0:0)

Гол: Брэди, 85.

Ита: Сиригу, Барцальи, Бонуччи, Огбонна, Бернардески (Дармиан, 60), Флоренци, Мотта, Стураро, Де Шильо (Эль Шаарави, 81), Дзадза, Иммобиле (Инсинье, 75);

Ирл: Рандольф, Коулмэн, Даффи, Кео, Уорд, Хендрик, Макклин, Маккарти (Хулахан, 77), Брэди, Мерфи (Макгиди, 70), Лонг.

Предупреждения: Сиригу, Барцальи.