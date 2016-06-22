Евро-2016. Бельгия в непростом матче обыграла Швецию

Сборная Бельгии обыграла сборную Швеции со счетом 1:0 в очередном матче группы Е на Евро-2016. Эта победа позволила команде Эрика Вилмотса занять второе место в группе и квалифицироваться в плей-офф.

Единственный мяч в игре заюил форвард Раджа Наинголлан. На 86-й минуте он принял мяч около штрафной площадки соперника, обработал его и нанес сокрушительный удар в верхний угол ворот Исакссона.

Для сборной Швеции данно поражение означает, что команда покидает чемпионат Европы после групповой стадии. Кроме того, многолетний лидер команды Златан Ибрахимович завершает карьеру в национальной команде.

Швеция - Бельгия - 0:1 (0:0)

Гол: Наинголлан (86)

Ш: Исакссон, Линделеф, Йоханссон, Гранквист, Ольссон, Экдаль, Чельстрем, Ларссон (Дурмаз, 70), Форсберг, Ибрахимович, Берг (Гвидетти, 63);

Б: Куртуа, Мунье, Альдервейрельд, Вермален, Вертонген, Наингголан, Витсель, Карраско (Мертенс, 71), Де Брайне, Азар (Ориги, 93), Лукаку (Бентеке, 88);

Предупреждения: Экдаль, Йоханссон.