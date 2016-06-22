Евро-2016. Исландия на последней минуте обыграла Австрию

Сборная Исландии обыграла сборную Австрии в заключительном матче группы F на Евро-2016. Счет встречи - 2:1.

В первом тайме за сборную Исландии мяч забил Джон Бодварссон, но в дебюте второго тайма австрийцы отыгрались - гол на счету Алессандро Шепфа.

На последних минутах встречи Австрия, которую не устраивала ничья, всей командой отправилась забивать второй мяч в ворота соперника. Исландия воспользовалась этим, и на четвертой добавленной минуте реализовала контратаку - отличился Агнор Траустасон.

Таким образом, сборная Исландии, заняв второе место в группе, сыграет в 1/8 финала против сборной Англии. Сборная Австрии покидает Евро-2016.

Исландия - Австрия - 1:1 (1:0)

Голы: Бодварссон (18) - Шепф (60);

И: Халльдоурссон, Севарссон, Арнасон, Р.Сигурдссон, Скуласон, Гудмундссон (Ингассон, 87), А.Гуннарсон, Сигурдссон, Б.Бьярнасон, Бодварссон (Э.Бьярнасон, 71), Сигторссон (Траустасон, 80);

А: Альмер, Драгович, Предль (Шепф, 46), Хинтеррегер, Фухс, Ильзанкер (Янко, 46), Баумгартлингер, Кляйн, Алаба, Арнаутович, Сабитцер (Янтшер, 78).

Предупреждения: Скуласон, Сигторссон, Арнасон, Халльдоурссон - Янко

На 37-й минуте Горан Драгович не реализовал пенальти (штанга).