Евро-2016. Роналду спас Португалию в матче-триллере против Венгрии

Сборные Португалии и Венгрии завершили вничью матч группы F на Евро-2016. Результат встречи - 3:3.

По ходу встречи Венгрия трижды выходила вперед. В первом тайме отметился Золтан Гера, а во втором - дважды забивал Балаш Джуджак.

Ничью Португалии принес Криштиану Роналду, на счету которого результативная передача на Нани в первом тайме и два гола после перерыва.

Таким образом, сборная Венгрии и сборная Португалии вышли в 1/8 финала Евро-2016. На этом этапе Венгрия сыграет с командой, которая займет второе место в группе Е, Португалия встретится с Хорватией.

Венгрия - Португалия - 3:3 (1:1)

Голы: Гера (19), Джуджак (48, 56) - Нани (44), Роналду (51, 63)

В: Кирай, Ланг, Юхас, Гузмич, Корхут, Гера (Беше, 46), Пинтер, Элек, Джужджак, Ловренсиш (Штибер, 83), Салаи (Немет, 70);

П: Патрисиу, Виейринья, Карвальо, Пепе, Элизеу, Моутиньо (Санчес, 46), Карвальо, Гомеш (Куарежма, 61), Нани (Данило, 81), Мариу, Роналду;

Предупреждения: Гузмич, Юхас, Гера.