Роналду стал первым футболистом, который забивал на четырех Евро
20:17, 22 июня 2016Евро 2016
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Гол в ворота сборной Венгрии стал первым для португальца на нынешнем чемпионате.
Reuters
Криштиану Роналду сегодня стал первым футболистом, которому удалось отличиться как минимум одним голом на четырех разных чемпионатах Европы.
Сегодня лидер сборной Португалии забил мяч в ворота Венгрии, сделав счет 2:2.
На Евро-2012 Роналду забил три гола, на Евро-2008 - один, на Евро-2004 - два.
Также отметим, что данное достижение через несколько часов может повторить форвард сборной Швеции Златан Ибрахимович.
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