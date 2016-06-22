Роналду стал первым футболистом, который забивал на четырех Евро

Криштиану Роналду сегодня стал первым футболистом, которому удалось отличиться как минимум одним голом на четырех разных чемпионатах Европы.

Сегодня лидер сборной Португалии забил мяч в ворота Венгрии, сделав счет 2:2.

На Евро-2012 Роналду забил три гола, на Евро-2008 - один, на Евро-2004 - два.

Также отметим, что данное достижение через несколько часов может повторить форвард сборной Швеции Златан Ибрахимович.