Экс-игрок сборной Украины Воронин: "Зинченко надо рот закрыть и работать"

Экс-футболист сборной Украины Андрей Воронин довольно резко ответил на вопрос, показал ли Зинченко зрелый футбол в матче против поляков, сообщает "Спорт-Экспресс".

«Послушайте, я обалдел. Сколько ему лет? 19? Человек в первый раз приехал в сборную, играет впервые на таком турнире. И при этом разводит руками, когда отдает передачу не тому? Если сам был бы в сборной, лично ему руки поломал бы», – не сдержался Андрей.

«Да. В 19 лет, если он отдал передачу не тому, должен побежать и отобрать мяч. А не разводить руками. Это говорит об атмосфере в сборной. Если бы 10 лет назад такое изобразил на поле, мне бы Лужный голову проломил в раздевалке. И был бы прав», - добавил Воронин.

«А сейчас он ходит, рассказывает, кому как играть? Ему надо рот закрыть и работать!» – резюмировал экс-игрок национальной команды Украины.

Андрей Воронин воспитанник одесского футбола. В своей карьере играл за ряд немецких клубов, английский "Ливерпуль" и российское "Динамо" (Москва).

Провел за сборную Украины 74 игры (8 голов).

Завершил карьеру в мае 2014-го года.