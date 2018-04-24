Анонс событий Евро-2016: день №13

Сегодня четырьмя матчами в группах E и F завершится групповая стадия Евро-2016. Из восьми команд, которые проведут сегодня матчи 3-го тура, лишь две заранее гарантировали себе место в плей-офф - Италия и Венгрия. При этом главная интрига вертится вокруг Бельгии и Португалии. Смогут ли эти амбициозные сборные, по крайней мере, не опозориться во Франции?

Так или иначе, сегодня мы узнаем о последних участниках плей-офф турнира. Ну а завтра и послезавтра на чемпионате наступает пауза - команды будут восстанавливать силы перед решающими баталиями.

Положение команд в группе F:

1. Венгрия - 4 очка;

2. Исландия - 2 очка;

3. Португалия - 2 очка;

4. Австрия - 1 очко.

Исландия - Австрия

Ни Исландия, ни Австрия еще не выигрывали во время нынешнего чемпионата, но отношение со стороны болельщиков к этим командам противоположное. Если сборная Исландии, благодаря своей самоотдаче и хорошей организации игры, влюбила в себя весь континент, то Австрия пока что является одним из главных разочарований чемпионата.

Тем не менее, пока что у обеих команд остаются хорошие возможности выйти в плей-офф. Победитель этой встречи гарантированно попадет в 1/8 финала, но Исландии для получения третьего "проходного" места достаточно будет и ничьи.

Наставник и главный фундатор исландских успехов Ларс Лагербек заявил, что его подопечные чувствуют себя уверенно перед матчем. "Жду от игроков шага вперед. Мы должны улучшать игру в атаке, но в остальном мы демонстрировали пока первоклассный футбол. В каждой встрече мы стремимся к победе. Таков наш общий настрой, но при этом надо позаботиться о том, чтобы не допустить глупых ошибок", — считает шведский специалист.

Наставник австрийцев Марсель Коллер подошел к игре более прагматично. "Нам нужен гол. Не важно, как именно мяч пересечет линию ворот, лишь бы он там оказался", - сказал он перед матчем.

Венгрия - Португалия

Еще одним разочарованием чемпионата можно считать сборную Португалии. Накануне старта Евро-2016 команда Фернанду Сантуша разносила всех своих соперников, но приехав во Францию, не выглядит так же мощно. Первые два матча европейская "Селесао" завершила ничьими, а их лидер Криштиано Роналду, хоть и стал лидером по количеству ударов по воротам, но все еще не забивал. Даже с пенальти, который у него был во встрече с Австрией.

Тем не менее, формат турнира позволяет Португалии сыграть сегодня с Венгрией вничью и выйти в плей-офф со второго-третьего места. Примечательно, что вторая позиция выведет команду Сантуша на старых "друзей" из Англии - за последние несколько лет эти команды неоднократно встречались на крупных футбольных форумах, и удача чаще всего сопутствовала именно португальцам.

"Верю в своих игроков, - заявил перед игрой Сантуш. - Мы прекрасно сыграли против Австрии, но сейчас почему-то все засомневались в команде. Это меня огорчает. Мы много работали, самоотверженно бились, мы имеем сильных футболистов. Верю, что мы дойдем до финала".

Специалист также поддержал Роналду, доверие к которому у тренерского штаба, похоже, безграничное. "С Криштиану Роналду все в порядке. Он постоянно доказывает, что лучше всего ему удается забивать голы. Уверен, что он не нервничает сейчас. Роналду продолжит выполнять штрафные и пенальти", - добавил португалец.

Наставник сборной Венгрии Бернд Шторк перед игрой хвалил свою команду, которой удалось впервые выйти в плей-офф турнира. Однако, говоря о следующем матче, тренер остался привычно скромным. "Я всегда стараюсь подавать пример. Готовлю команду к тому, с чем ей предстоит столкнуться, и потому не боюсь и не переживаю. Мы всегда анализируем соперника. Не думаю, что мы сильны настолько, чтобы диктовать условия и разгромить португальцев, а потому надо действовать с оглядкой на соперника", - заявил Шторк.

Положение команд в группе Е:

1. Италия - 6 очков;

2. Бельгия - 3 очка;

3. Швеция - 1 очко;

4. Ирландия - 1 очко.

Италия - Ирландия

Накануне игры последнего тура Италия не только досрочно заняла первое место в группе, но и узнала, что ее соперником по 1/8 финала станет сборная Испании.

Однако матч против ирландцев нельзя назвать для подопечных Антонио Конте подготовительным к плей-офф. Наоборот, еще несколько дней назад тренер дал понять, что в этом матче на поле выйдут многие резервисты. "Мы должны быть скромными. Поединок будет не из простых, ирландцы - весьма серьезный соперник. Мы уже в плей-офф, но это ничего не значит. Попрошу своих ребят играть на победу, потому что победы помогают выигрывать дальше", - заявил вчера Конте.

Ситуация сборной Ирландии гораздо сложнее - команде Мартина О'Нила, чтобы выйти из группы, сегодня надо обязательно набирать три очка. Положение почти безвыходное, но наставник команды выглядит уверенно.

"Если бы полгода назад сказали, что для выхода в плей-офф надо выиграть последний матч группового этапа, и у нас есть хорошие шансы это сделать, мы бы наверняка согласились с таким раскладом. Нужно сконцентрироваться на своей игре и начать атаковать с первых минут", - считает О'Нил.

"На поле в составе Италии все равно выйдут высококлассные мастера, которые внесут в команду свежую струю и будут всячески стараться доказать тренеру свою состоятельность. Я бы, пожалуй, предпочел, чтобы против нас вышла команда, проводящая свой третий матч за 8-10 дней", - добавил наставник.

Швеция - Бельгия

У Швеции ситуация практически идентична ирландской. Ничья или поражение скандинавов в матче с Бельгией будет означать, что они покинут чемпионат. Важных отличия лишь два - во-первых, Бельгию, в отличии от итальянцев, результат встречи не безразличен, во-вторых, за Швецию свой последний матч может провести легенда сборной Златан Ибрахимович.

Златан наверняка неслучайно объявил о своем грядущем уходе из сборной перед ключевым матчем его команды. Теперь эта команда действительно "его" - шведы постараются сделать все, чтобы последний матч Ибрахимовича на Евро-2016 не прошел на групповом этапе.

"Златан очень важный игрок для нашей команды, в прошлом он это не раз показывал, - напоминает наставник Швеции Эрик Хамрен. - В отборе мы выиграли большинство матчей именно благодаря ему. Он ключевая фигура в атаке, но он не может все делать самостоятельно. Мы должны лучше действовать в нападении коллективно".

"Златан станет для нас серьезной угрозой. Возможно, это его последний матч за сборную, и, конечно, он хочет уйти красиво. Но это будет зависеть от нас. Мы должны избежать любой дополнительной эмоциональной нагрузки. Даже если у них уходит главный тренер, Ибрахимович и еще кто-то. Это проблемы сборной Швеции, а не наши", — проявил в ответ циничность наставник сборной Бельгии Марк Вилмотс.

Евро-2016. 22 июня. Календарь:

19:00. Венгрия - Португалия (прямая трансляция - ТК "Футбол 1")

19:00. Исландия - Австрия (прямая трансляция - ТК "Футбол 2")

22:00. Швеция - Бельгия (прямая трансляция - ТК "Футбол 1")

22:00. Италия - Ирландия (прямая трансляция - ТК "Украина")

Матчи в компании друзей и за бокалом пива можно будет посмотреть в различных киевских фан-зонах - на Почтовой площади, Спортивной площади, Троицкой площади, Оболонской набережной, Трухановом острове или других местах.