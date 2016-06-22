Украинская болельщица стала звездой Евро-2016 (фото)

Очаровательная украинская болельщица Влада Щеглова, будущая журналистка, футболистка и просто красавица, стала звездой соцсетей на Евро-2016, сообщает Футбол24.

После матча сборной Украины с Польшей оказалось, что фотографам на матче была не так интересна игра, как украинская болельщица на трибунах. Фотографии девушки буквально взорвали социальные сети не только украинских, но и зарубежных фанов.

Владе 20 лет. Она получает высшее юридическое образование, но мечтает стать футбольным журналистом "Я лично, как и все фанаты нашей сборной расстроена результатом. Я была уверена, что Украина должна выходить из группы. После матча с Германией, когда наши показали довольно неплохой футбол, я думала, что Северную Ирландию мы обыграем без проблем", - сетует болельщица.

"Возможно неправильные тактические действия и погодные условия сыграли не в нашу пользу. На самом деле, я не могу сказать, что наша сборная плохо играла. Было достаточно моментов в каждой игре, вот только с реализацией проблема", - продолжает делиться мыслями будущая журналистка.

"Шевчук с Пятовым были лучшие в матче против Германии! С Ирландией хорошо выглядели Степаненко и Сидорчук. Ну и конечно же, я не могу не отметить наших молодых ребят Коваленко и Зинченко, они молодцы! И я уверена, что за ними стоит будущее нашей сборной", - подытоживает Влада выступление украинской команды.

Также она не равнодушна и к сборной Португалии. "Раньше фанатела от Роналду, теперь уже не так. Футболку папа давно еще из Мадрида привез. Сейчас нравятся Тони Кроос, Серхио Рамос, есть много хороших футболистов".

Также будущая журналистка призналась в том, что сама играла на позиции опорного полузащитника: "Я футбол знаю не только снаружи, я сама играла долгое время. Я родилась, если так можно сказать, в футбольной семье. Папа играл, брат играет ну и я тоже недалеко ушла. В детстве всегда играла с мальчиками во дворе, а потом начала тренироваться уже в команде".

К сожалению, девушке пришлось оставить футбол. Она переехала в Киев, чтобы получить высшее образование. Да и уровень женского футбола у нас не слишком высокий. Но равнодушным к этому виду спорта Влада не осталась.

Также она дала свой прогноз на Евро: "Мне нравится сборная Германии! Я уверена, что по ходу чемпионата они еще добавят. Дальше буду болеть за них. А шансы на этом Евро есть у многих команд, у той же Испании, или Франции, например. Ну а победа все же за Германией будет".