Роналду выбросил в озеро микрофон журналиста после вопроса о предстоящем матче Евро (видео)

Лидер испанского "Реала" (Мадрид) и сборной Португалии Криштиану Роналду не сдержал эмоций после вполне рядовой просьбы журналиста прокомментировать предстоящий матч Евро-2016, в котором португальцы сыграют с командой Венгрии, сообщил журналист в своем Twitter.

Звезда мироового футбола выхватил у журналиста микрофон и выбросил его в озеро, вокруг которого гуляла команда.

Один из фаворитов группы и всего Евро в целом команда Португалии плохо стартовала на турнире, не выиграв ни одного из двух матчей, в которых считалась фаворитом. Роналду и партнеры свели вничью матчи с Исландией и Австрией. Португальцы заимают 3-е место в группе, набрав 2 очка.

Для того, чтобы гарантировать себе место в плей-офф, в заключительном матче группового турнира с командой Венгрии сборную Португалии устроит только победа. Венгры, которые с 4-мя очками сейчас возглавляют квартет, в этой игре будут бороться за 1-е место в итоговой турнирной таблице.

Матч Венгрия - Португалия состоится сегодня в 19.00 по киевскому времени.