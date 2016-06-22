Фоменко пожаловался на судейство в матче с Польшей: "Не дали два пенальти"

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко прокомментировал поражение от Польши в эфире телеканала "Футбол".

Прежде всего, наставник пожаловался на судейство: "Можно было и не проигрывать по игре, если бы судья назначил два пенальти. После матча поблагодарили друг друга и расстались, пожелали успехов в дальнейшей работе. Нас судили не так, как должны судить. Опыт есть опыт. Будем работать и применять опыт в деле".

На вопрос, почему не удалось достойно завершить турнир, тренер ответил: "Почему не удалось…Вы можете предъявить какие-то претензии ребятам? По счету мы проиграли, а по моментам – нет. Просто невезение".

А на вопрос, почему сборная не забила ни одного мяча на Евро, лаконично заметил: "Просто такой уровень мастерства". На уточняющий вопрос, о том что ноль забитых мячей – это уровень наших нападающих, заметил: "Наверное".

Комментируя же замену Тимощука, тренер сборной Украины заявил: "Выпустили для того, чтобы у него увеличилось количество матчей, чтобы не зря приехал на финальную часть".

Как сообщал УНИАН, сборная Украины проиграла на Евро все три матча, не забила ни одного гола и первой из всех команд-участниц турнира досрочно выбыла из борьбы за титул чемпиона.

Для Михаила Фоменко матч с Польшей стал последним на посту главного тренера национальной сборной.