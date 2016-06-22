Разгон команды: могут повторить

У украинских болельщиков на Евро-2016 было два непременных эмоциональных стремления: чтобы наша сборная сыграла как можно лучше, и чтобы сборная России выступила как можно хуже. Причины того и другого очевидны.

В итоге обе команды опозорились. Украина больше – без единого добытого очка и забитого мяча, Россия – меньше, с одним очком и двумя мячами. Но Россия дала Украине фору еще и в реакции на бесславное выступление своей сборной во Франции.

В итоге обе команды опозорились. Украина больше – без единого добытого очка и забитого мяча, Россия – меньше, с одним очком и двумя мячами

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил распустить сборную России по футболу после Евро-2016.

«Все было ожидаемо. Все просто надеялись на чудо, которое не состоялось. Наверное, чудес не бывает. И все пришло к логическому завершению – мы едем домой. Говорить здесь не о чем. Надо все кардинально менять, прямо разгонять всех и начинать с чистого листа. А отчитываться бессмысленно», – заявил Свищев.

Вот это правильно, это по-нашенски. Супостатам, посрамившим землю русскую, нет места в нашем спорте!

Оно ведь как. При том, что футбол в России объективно не самого высокого уровня, важности любимого спорта для самоутверждения и престижа никто не отменял. К тому же через два года как бы чемпионат мира у себя принимать (что не факт). И главное – общий психоз противостояния со всем миром, кроме кучки экзотов. Именно этот психоз и спровоцировал кровавые драки русских фанатов, подозрительно организованных и трезвых, в Марселе и Лилле, а заодно и в Кельне. Тут уже чисто футбольное хулиганство отошло на второй план перед задачей опустить гейропейцев, показать им, где раки зимуют.

А на поле таких аргументов не нашлось. Причем совершенно объективно. Возрастные медлительные игроки, развращенные неоправданно высокими зарплатами в российских клубах; отсутствие звезд, выступающих в сильных зарубежных чемпионатах; кадровый дефицит; осторожный и инертный тренер – все это не лучшие основы для покорения футбольных вершин.

Выражение лица тренера Леонида Слуцкого на последних минутах матчей со Словакией и Уэльсом было такое, будто его дома ждет минимум ссылка в Сибирь с конфискацией всего имущества

Но это все побоку – есть вещи поважнее спорта. На кону – престиж. Отсюда вся эта околофутбольная истерия. И игра с Уэльсом не менее, чем «матч смерти». А в случае поражения, без которых спорта вообще не бывает, суровые оргвыводы.

Потому и выражение лица тренера Леонида Слуцкого на последних минутах матчей со Словакией и Уэльсом было такое, будто его дома ждет минимум ссылка в Сибирь с конфискацией всего имущества.

А призыв депутата Свищева имеет под собой давнюю историческую скрепу. В 1952 году после поражения в одной восьмой финала Олимпиады в Хельсинки от сборной Югославии (5:5 в первом матче и 1:3 в переигровке) базовый клуб сборной СССР московский ЦДСА (Центральный дом Советской Армии – будущий ЦСКА) был расформирован, а ряд игроков лишен звания «Заслуженный мастер спорта» и «Мастер спорта». Еще и радовались, что дешево отделались. Строгость решения объяснялась тем, что тогдашние отношения Советского Союза и Югославии (точнее – Сталина и Тито) были на уровне сегодняшних отношений России и Украины, разве что оружием было не дотянуться. И если у нас в последние годы у власти «фашистская хунта», то в Югославии была «фашистская клика».

Не случайно, в первом матче, проигрывая к середине второго тайма 1:5, советские игроки совершили беспримерный камбэк, героически отыграв четыре мяча. Чувствовали, что такого позора им не простят со всей революционной суровостью. Но уже на повторный матч просто не хватило сил.

Кстати, базовым клубом нынешней сборной России тоже можно считать ЦСКА (семь игроков – наибольшее представительство среди всех клубов), да и тренер, как и тогдашний Борис Аркадьев – из ЦСКА. Так что сама история велит. Деды разгоняли.

Игорь Левенштейн