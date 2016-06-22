Тренер сборной Испании после поражения от Хорватии: "Мы рассчитывали на другой результат, в раздевалке стояла тишина"

Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске признал, что поражение от сборной Хорватии в последнем туре группового этапа Евро стало для его команды крайне неприятным и неожиданным, сообщает УЕФА.

«Парни сидели в тишине. Они не любят проигрывать. Мы контролироли ход игры. Не буду слишком защищать команду, но играли мы прилично, только в концовке потеряли концентрацию. У меня нет претензий к футболистам», - отметил дель Боске вначале.

«Есть время проанализировать будущий матч с Италией. Это не тот путь, по которому мы хотели пойти. Но это футбол! Казалось, в этом матче у нас все было под контролем. Постараемся быстрее прийти в себя после этой неудачи и быть в хорошей форме к понедельнику. Мы играли не так плохо, но результат на табло, и надо готовиться к Италии», - продолжил тренер.

«Не дорожили мячом и не были готовы к контратаке, в которой хорваты забили победный гол. Знали, что Иван Перишич – классный футболист, но что поделать. Мы продолжаем борьбу. Да, пошли не по тому пути, но еще есть шанс исправить ситуацию», – подытожил дель Боске.

Как сообщал УНИАН, сборная Испании проиграла команде Хорватии со счетом 1:2, упустила 1-е место в итоговой турнирной таблице группы и теперь, согласно турнирной сетке, в 1/8 финала встретится с командой Италии. Этот матч, по всей видимости, станет центральным на первой стадии плей-офф Евро-2016.