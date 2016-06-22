Болельщики проигнорировали встречу сборной Украины в Борисполе после Евро-2016 (видео)

В аэропорт Борисполь вернулись игроки сборной Украины, которая во время вчерашнего матча 3 тура группового этапа Евро-2016 проиграла сборной Польши - 0:1, сообщает Проспорт.

Игроки главной команды Украины отказывались от комментариев для журналистов, а обычных фанов в аэропорту фактически не было.

Защитник Артем Федецкий дал журналистам небольшой комментарий – он заявил, что такая немногочисленная поддержка фанатов в терминале аэропорта - закономерна.

"И что извинений... Сколько можно извиняться? Мы мужики. Мы сами сделали то, что есть сейчас", - заявил Федецкий на камеры.

Игроки украинской сборной установили антирекорд чемпионатов Европы. В матче 3 тура группового этапа Евро-2016 "сине-желтые" проиграли сборной Польши - 0:1, став первой командой, которая на европейских форумах не может отличиться в 5 встречах подряд (с учетом игр Евро-2012 Украина - Франция (0:2) и Украина - Англия (0:1)).