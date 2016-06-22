Евро-2016: в 1/8 финала сыграют Италия - Испания

На чемпионате Европы по футболу завершились групповые турниры в четырех квартетах из шести и за сутки до конца первого этапа соревнований уже известны две пары участников 1/8 финала.

В частности, в суперматче между собой сыграют "гранды" - команды Италии и Испании, а также за место в четвертьфинале поборются Швейцария и Польша.

Если рейтинг, команд, занявших 3-и места в своих группах постоянно меняется, то в этих двух парах все уже ясно. Швейцария и Польша - вторые команды в квартетах А и С. В другой паре встретятся победитель Группы Е (Италия) и вторая команды Группы D (Испания).

Матч Швейцария - Польша состоится 25 июня в Сент-Этьене (начало в 16.00) и станет первым матчем 1/8 финала. Игра Италия - Испания пройдет 27 июня на главной арене турнира - в пригороде Парижа - "Сен-Дени".

Отсальные 6 пар участников 1/8 финала определятся по итогам матчей среды, 22 июня, заключительного дня группового турнира Евро-2016.