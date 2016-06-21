Евро-2016: Турция выиграла у Чехии в матче за 3-е место в группе

В Лансе завершился матч 3-го тура группового этапа чемпиона Европы по футболу, в котором сборная Турции обыграла команду Чехии.

Матч завершился со счетом 2:0.

Турецкая команда, провально стартовавшая на этом турнире (два поражения подряд), сегодня активно и результативно начала матча, уже на 10-й минуте открыв счет. Стремительная атака правым флангом завершилась прострелом на ближний угол вратарской, где Йылмаз, опередив защитника, в касание переправил мяч в сетку.

А во втором тайме, на 65-й минуте, турецкие футболисты удвоили свой перевес. Правда, произошло это не без доли везения и судейской ошибки. Подача со штрафного на Топала, который был в офсайде (арбитр не заметил) завершилась тем, что Топаз отдал назад Туфану, который метров с 14-ти ударил в ближнюю девятку - 2:0.

Таким образом, сборная Турции набрала 3 очка, заняла 3-е место в группе и будет ждать окончания группового турнира, когда определятся 4 из 6 лучших команд, занявший 3-и места в своих группах и попавшие в плей-офф.

Сборная Чехии набрала 1 очко, заняла последнее место и выбыла из борьбы на Евро.

Чехия - Турция - 0:2 (0:1)

Голы: Йылмаз 10, Туфан 65

Ч: Чех, Кадержабек, Губник, Сивок, Дочкал (Шурал, 71') , Пудил, Плашил (Коларж, 90'), Павелка (Шкода, 57'), Крейчи, Дарида, Нецид

Т: Бабаджан, Балта, Генюл, Инан, Кейбаши, Топал, Туфан, Йылмаз (Тосун, 90'), Шен (Озьякул, 61'), Мор (Шахан, 69'), Туран

Предупреждения: Плашил 36', Павелка 39', Шурал 87' - Кейбаши 35', Балта 49'