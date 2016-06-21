Словакия и Венгрия стали участниками плей-офф Евро-2016

Сборные Словакии и Венгрии стали седьмым и восьмым участником 1/8 финала Евро-2016. Это стало известно после поражения сборной Северной Ирландии в игре против Германии.

Как известно, в 1/8 финала попадают команды, которые по итогам группового турнира занимают одно из двух первых мест в своих группах. Также в плей-офф сыграют четыре из шести лучших третьих команд в своих группах.

Сборная Словакии набрала на чемпионате четыре очка и в соревновании команд, занявших третьи места, стала недостижимой для Северной Ирландии и Албании. Таким образом, команда Яна Козака гарантированно сыграет в плей-офф.

Сборная Венгрии находится на первом месте в группе F с четырьмя очками и, теперь, даже если в последнем туре групповой стадии опустится на третье место, все равно окажется недосягаемой для тех же Северной Ирландии и Албании.

Ранее в плей-офф турнира вышли сборные Франции, Швейцарии, Англии, Уэльса, Германии и Польши.