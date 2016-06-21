Фоменко: "Больших претензий сегодня к ребятам не было"

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко прокомментировал итог матча национальной команды против сборной Польши телеканалу "Футбол".

"Больших претензий сегодня к ребятам не было. Что такое футбол? Это прежде всего база. База - это черновая работа, борьба, а потом уже все остальное, тактика и техника. По базовым делам к ребятам претензий нет", - отметил Фоменко.

"Единственная претензия или пожелание с моей позиции - чтобы этот опыт ребятам помогал. Если они трудятся на футбольном поле как положено, создают опасные и голевые моменты, то их надо реализовывать - чтобы не было в дальнейшем работы на фу-фу", - подытожил наставник команды.

Говоря о выходе на поле ветерана команды Анатолия Тимощука отметил: "Есть степень уважения к тем людям, которые очень много отдала футболу Я сожалею, что мы не смогли сделать это же для Гусева. Не смогли такое количество заслуженных людей взять. В другой ипостаси это можно было сделать, но не думаю, что они на это согласились бы. Сегодня чисто по-человечески нужно было сделать то, что мы сделали".

А комментируя атмосферу в команде, Фоменко заметил: " Я уже неоднократно на это отвечал. Когда мы сыграли с Кипром и Уэльсом, то уже было видно, что что-то происходит. Когда заканчивался ЧУ, произошли эти два инцидента Шахтер – Динамо – Днепр. Это сложно убрать и мер, которые мы приняли, не хватило".

Как сообщал УНИАН, сборная Украины проиграла на Евро все три матча, не забила ни одного гола и первой из всех команд-участниц турнира досрочно выбыла из борьбы за титул чемпиона.

Для Михаила Фоменко этот матч стал последним на посту главного тренера национальной сборной.