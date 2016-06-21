Фоменко: "Больших претензий сегодня к ребятам не было"
Тренер сборной Украины подвел итоги последнего матча команды на Евро.
Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко прокомментировал итог матча национальной команды против сборной Польши телеканалу "Футбол".
"Больших претензий сегодня к ребятам не было. Что такое футбол? Это прежде всего база. База - это черновая работа, борьба, а потом уже все остальное, тактика и техника. По базовым делам к ребятам претензий нет", - отметил Фоменко.
"Единственная претензия или пожелание с моей позиции - чтобы этот опыт ребятам помогал. Если они трудятся на футбольном поле как положено, создают опасные и голевые моменты, то их надо реализовывать - чтобы не было в дальнейшем работы на фу-фу", - подытожил наставник команды.
Говоря о выходе на поле ветерана команды Анатолия Тимощука отметил: "Есть степень уважения к тем людям, которые очень много отдала футболу Я сожалею, что мы не смогли сделать это же для Гусева. Не смогли такое количество заслуженных людей взять. В другой ипостаси это можно было сделать, но не думаю, что они на это согласились бы. Сегодня чисто по-человечески нужно было сделать то, что мы сделали".
А комментируя атмосферу в команде, Фоменко заметил: " Я уже неоднократно на это отвечал. Когда мы сыграли с Кипром и Уэльсом, то уже было видно, что что-то происходит. Когда заканчивался ЧУ, произошли эти два инцидента Шахтер – Динамо – Днепр. Это сложно убрать и мер, которые мы приняли, не хватило".
Как сообщал УНИАН, сборная Украины проиграла на Евро все три матча, не забила ни одного гола и первой из всех команд-участниц турнира досрочно выбыла из борьбы за титул чемпиона.
Для Михаила Фоменко этот матч стал последним на посту главного тренера национальной сборной.