Ротань после матча с Польшей: "Сборной хотелось показать свое лицо"

Полузащитник сборной Украины Руслан Ротань, признанный Игроком матча Украина - Польша, прокомментировал исход противостояния для Football.ua.

"Спасибо УЕФА за признание. мне очень приятно. Хотелось себя проявить, но еще больше хотелось, чтобы команда добыла победу. Мы досрочно вылетели с турнира, но хотелось показать свое лицо. К сожалению, не получилось", - отметил игрок.

"Конечно, есть сегодня негативный результат и можно найти этому много причин. Наверно, все-таки, можно говорит и об атмосфере, но как по мне, у нас она была хорошая. Со многими мы нашли общий язык, здорово провели время. Каждый футболист должен разобраться в себе. На психологическом уровне не хватило целостности. Это будет ценный опыт. У нас есть хорошие молодые игроки и в будущем вы увидите Украину только сильнее", продолжил полузащитник.

"Михаил Иванович поблагодарил нас за работу. Сказал, что сегодня ему не было за нас стыдно. К сожалению, мы сами себе сделали такой результат, какой есть, мы должны его принять. Сейчас нас много критикуют. Это правильно, каждый профессиональный футболист должен это пережить. Надеюсь, все сделают выводы", - добавил Ротань.

"Такие турниры — это огромное давление. На молодых же ничего не давит. Они понимают, что впереди у них еще может быть много таких турниров — и континентальных, и мировых. Они чувствуют себя более раскованно. Нужно отдать должное и ребятам, которые давно выступают. Они старались. Здесь каждое неудачное движение критикуется. Некоторые это сильно переживают, но тем, кто не переживает по поводу критики, проще с ней справиться", - подітожил Ротань.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины проиграла на Евро все три матча, не забила ни одного гола и первой из всех команд-участниц турнира досрочно выбыла из борьбы за титул чемпиона.