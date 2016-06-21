Защитник сборной Украины Кучер после матча с Польшей раскритиковал Фоменко

Защитник сборной Украины Александр Кучер после поражения от Польши (0:1) в матче Евро-2016 раскритиковал главного тренера команды Украины Михаила Фоменко, сообщает Sport Arena.

"Как мы можем вообще забивать, если нужно выпускать еще одного нападающего, а выходит защитник вместо нападающего? Как мы хотим забивать? Извините...". - заявил Кучер в интервью телеканалу "Футбол 1".

Он также добавил, что сегодня сборная старалась добиться положительного для себя результата.

"Не получилось забить, а моменты были. Наверное, не хватило хладнокровия в завершающей стадии решить. Желание было, и было видно, что ребята старались сделать результат, но снова пропустили со стандарта. Очень неприятно", - подчернкл Кучер.

Напомним, Алексанр Кучер сегодня впервые появился на футбольном поле во время Евро-2016. Защитник отыграл весь матч.

В течение матча главный тренер сборно сделал две замены. В частности, на 90+2 минуте он заменил нападающего Романа Зозулю на опорного полузащитника Анатолия Тимощука.