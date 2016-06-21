Порошенко о последней игре сборной на Евро-2016: только болельщики выложились на все 100

На своей странице в Facebook он написал, что ждал победы украинской сборной.

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"Ждал победы. Единственный, кто сегодня выложился на все 100 – это болельщики", - считает Порошенко.

Кроме того, он пожелал Польши успешного выступления в последующих стадиях Евро.

Ранее в Марселе завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, в котором сборная Украины встречалась с командой Польши и проиграла со счетом 0:1.