Порошенко о последней игре сборной на Евро-2016: только болельщики выложились на все 100
21:37, 21 июня 2016Евро 2016
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Президент Украины Петр Порошенко, присутствовавший на последней игре Украины на Евро-2016, рассказал об ожиданиях от игры с Польшей.
REUTERS
На своей странице в Facebook он написал, что ждал победы украинской сборной.
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"Ждал победы. Единственный, кто сегодня выложился на все 100 – это болельщики", - считает Порошенко.
Кроме того, он пожелал Польши успешного выступления в последующих стадиях Евро.
Ранее в Марселе завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, в котором сборная Украины встречалась с командой Польши и проиграла со счетом 0:1.
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