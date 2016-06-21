Евро-2016: сборная Украины проиграла третий матч турнира команде Польши

В Марселе завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, в котором сборная Украины встречалась с командой Польши и проиграла со счетом 0:1.

Судьба игры была решена в начале второго тайма.

Наша команда достаточно неплохо провела первый тайм, имела ряд опасных моментов и могла повести в счете. Тем не менее, индивидуальное исполнительское мастерство лидеров украинцев в этих эпизодах оказалось не на высоте.

А после перерыва соперник, которому очки нужны были гораздо больше (команда бороась за место в плей-офф), стал нагнетать обстановку у ворот сборной Украины. И на 55-й минуте Якуб Блащиковски ворвался справа в штрафную, сместился в центр и пробил в дальнюю девятку - 1:0.

В оставшееся время соперники не раз могли изменить счет матча, но никому отличиться так и не удалось.

Таким образом, сборная Украины проиграла все три матча Евро-2016 и не забила ни одного гола на турнире.

Украина - Польша - 0:1 (0:0)

Гол: Блащиковски (55);

У: Пятов, Хачериди, Бутко, Федецкий, Кучер, Степаненко, Зозуля (Тимощук, 90+2), Зинченко (Коваленко, 74), Ярмоленко, Ротань, Коноплянка;

П: Фабиански, Паздан, Енджейчик, Ционек, Йодловец, Крыховяк, Глик, Зелински (Блащиковски, 46), Капустка (Гросицки, 72'), Милик, Левандовски;

Предупреждения: Ротань, Кучер - Капустка.