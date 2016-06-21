Евро-2016: Германия выиграла у Северной Ирландии и вышла в плей-офф

Матч завершился со счетом 1:0.

В Париже завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, в котором сборная Германии обыграла команду Северной Ирландии и вышла в плей-офф турнира. Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в середине первого тайма, на 29-й минуте забил Марио Гомес. Северная Ирландия - Германия - 0:1 (0:0) Гол: Гомес, 29 СИ: Макговерн, Макаули, Эванс Дж., Хьюз, Кэткарт, Дэвис С., Эванс К. (Макгинн, 84'), Даллас, Норвуд, Вашингтон (Лафферти, 59') , Уорд (Магеннис, 70') Г: Нойер, Хектор, Хуммельс, Боатенг (Хеведес, 76'), Кроос, Гётце (Шюрле, 55'), Киммих, Хедира (Швайнштайгер, 69') ,Озил, Мюллер, Гомес

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