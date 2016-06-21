Франция депортировала украинца, задержанного с бейсбольными битами

Об этом сообщила советник департамента консульской службы Министерства иностранных дел Ореста Старак, передает LB.ua.

"По уточненной информации наш гражданин был депортирован с территории Франции с запретом въезда до 30 дней", - сказала она, отметив, что в машине украинца находилась всего одна бейсбольная бита.

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Старак рассказала, что сначала по решению суда мужчину собирались отпустить, но потом решение было пересмотрено.

Советник также сообщила, что украинское гражданство женщины, которая была задержана вместе с этим мужчиной, не подтвердилось.

Как сообщал УНИАН, 15 июня полицейские в Лилле задержали гражданина Украины в автомобиле с российскими номерами, перевозившем бейсбольные биты. Мужчина рассказал, что постоянно проживает на территории России.