Ибрагимович завершит карьеру в сборной после Евро-2016

Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович завершит карьеру в национальной команде после Евро-2016, сообщает в своем Twitter бельгийский журналист Кристоф Терро.

"Я завершу карьеру в сборной после Евро-2016", – приводит Терро слова Ибрагимовича.

На данный момент Ибрагимович провел в составе сборной Швеции 115 матчей и забил в них 62 гола.

В последнем матче группового этапа Евро-2016 сборная Швеции 22 июня сыграет с командой Бельгии. В случае победы шведы смогут претендовать на 2-е место в группе и выход в плей-офф.