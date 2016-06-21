Ибрагимович завершит карьеру в сборной после Евро-2016
19:10, 21 июня 2016Евро 2016
810
Шведский форвард провел в составе команды 115 матчей.
Reuters
Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович завершит карьеру в национальной команде после Евро-2016, сообщает в своем Twitter бельгийский журналист Кристоф Терро.
"Я завершу карьеру в сборной после Евро-2016", – приводит Терро слова Ибрагимовича.
На данный момент Ибрагимович провел в составе сборной Швеции 115 матчей и забил в них 62 гола.
В последнем матче группового этапа Евро-2016 сборная Швеции 22 июня сыграет с командой Бельгии. В случае победы шведы смогут претендовать на 2-е место в группе и выход в плей-офф.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter