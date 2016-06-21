Сборная Украины объявила состав на последний матч Евро-2016

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал состав сборной Украины на последний матч команды на чемпионате Европы по футболу, сообщается на сайте УЕФА.

Игру со сборной Польши в основном составе начнут Пятов, Кучер, Хачериди, Бутко, Федецкий, Степаненко, Ротань, Коноплянка, Зинченко, Ярмоленко, Зозуля. Соответственно, остальные 12 игроков будут числиться среди запасных.

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Польша начнется в Марселе в 19.00 по киевскому времени.

Украинцы проиграли два первых матчах группового этапа и досрочно, первыми среди всех команд-участниц турнира лишились всех шансов на продолжение борьбы в плей-офф.