Сборная Украины объявила состав на последний матч Евро-2016
18:14, 21 июня 2016Евро 2016
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Матч в Марселе начнется в 19.00 по киевскому времени.
twitter.com/uefacom
Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал состав сборной Украины на последний матч команды на чемпионате Европы по футболу, сообщается на сайте УЕФА.
Игру со сборной Польши в основном составе начнут Пятов, Кучер, Хачериди, Бутко, Федецкий, Степаненко, Ротань, Коноплянка, Зинченко, Ярмоленко, Зозуля. Соответственно, остальные 12 игроков будут числиться среди запасных.
Как сообщал УНИАН, матч Украина - Польша начнется в Марселе в 19.00 по киевскому времени.
Украинцы проиграли два первых матчах группового этапа и досрочно, первыми среди всех команд-участниц турнира лишились всех шансов на продолжение борьбы в плей-офф.
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