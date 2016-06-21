Вылет сборной России из Евро показали в восьми коубах

Сборная России по футболу, несмотря на хорошее начало в игре с англичанами, вылетела с Евро, напоминает Дождь.

За три матча российским футболистам удалось забить два мяча, англичанам и словакам. Кроме этого, они пропустили шесть голов: один в первой игре и два и три соответственно во второй и третьей. Вспоминаем все эти моменты в коубах.

Сборная России проиграла два матча из трех, уйдя от поражения в матче с Англией в самой концовке игры.

Игра с Англией: