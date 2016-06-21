Вылет сборной России из Евро показали в восьми коубах
16:49, 21 июня 2016Евро 2016
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Россияне вспомнили турнирный путь своей команды во Франции
Reuters
Сборная России по футболу, несмотря на хорошее начало в игре с англичанами, вылетела с Евро, напоминает Дождь.
За три матча российским футболистам удалось забить два мяча, англичанам и словакам. Кроме этого, они пропустили шесть голов: один в первой игре и два и три соответственно во второй и третьей. Вспоминаем все эти моменты в коубах.
Сборная России проиграла два матча из трех, уйдя от поражения в матче с Англией в самой концовке игры.
Игра с Англией:
Игра со Словакией:
Игра с Уэльсом:
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