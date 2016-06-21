Польские ультрас подрались с болельщиками сборной Украины (фоторепортаж)

В порту Марселя состоялась стычка фанатов играющих сегодня матч третьего тура группового этапа Евро-2016 сборных Польши и Украины, сообщает Isport.

За несколько часов до игры фанаты обеих сборных собрались в старом порту Марселя под колесом обозрения. Стычка произошла спонтанно: столкнулись порядка 10 польских хулов и несколько украинцев. Драка продолжалась несколько секунд, после чего в ситуацию вмешалась полиция.

Одного из нападавших поляков арестовали, заключив в наручники, против остальных был применён слезоточивый газ.

Cегодня в 16:00 состоится марш болельщиков сборной Украины. Старт - от колеса обозрения

Как сообщал УНИАН, сегодня во французском Марселе сборная Украины проведет свой заключительный матч Евро-2016. Соперником команды Михаила Фоменко станет сборная Польши. Украинцы проиграли два первых матчах группового этапа и досрочно, первыми среди всех команд-участниц турнира лишились всех шансов на продолжение борьбы в плей-офф.