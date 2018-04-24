Анонс событий Евро-2016: день №12

Групповой турнир Евро-2016 входит в свою завершающую стадию. Сегодня все свои матчи проведут команды в группах С и D, а уже завтра поздно вечером мы узнаем всех участников плей-офф турнира.

Также сегодня свой последний поединок на чемпионате Европы сыграет сборная Украины. Команда Михаила Фоменко уже лишилась шансов выйти в 1/8 финала, но постарается сыграть, по крайней мере, за свою честь. Благо, у соперника - сборной Польши - особой мотивации в этой игре не будет. Второе место в группе им и так почти гарантировано.

Сейчас положение команд в группе С выглядит так:

1. Германия - 4 очка

2. Польша - 4 очка

3. Северная Ирландия - 3 очка

4. Украина - 0 очков

Украина - Польша: игра за честь и немного за тренера

О последнем матче сборной Украины уже было сказано много. Начнем с того, что это будет последний матч Михаила Фоменко во главе национальной команды. Откровенно говоря, после провала "желто-синих" на Евро-2016 вряд ли многие жалеют по поводу ухода тренера, но футболисты наверняка постараются сыграть и для него, в том числе.

Кстати, какие футболисты сегодня сыграют - это еще вопрос. Определяя стартовый состав на матч, Фоменко должен соблюсти баланс. С одной стороны, выставить боеспособный коллектив, который будет готов достойно сыграть с поляками. С другой стороны, доверить место на поле исполнителям, которые во Франции еще не появлялись на поле. Таковых, не считая вратарей, в украинской команде сразу семеро - это и выступавшие на Евро-2012 Анатолий Тимощук, Руслан Ротань, Богдан Бутко и Александр Кучер, и абсолютные дебютанты Филипп Будковский, Сергей Рыбалка, Александр Караваев.

"На 100% состав менять нельзя. Но некоторые замены в нем на завтрашний матч мы планируем сделать", - заявил вчера на пресс-конференции Фоменко.

В составе сборной Польши наверняка также произойдут серьезные изменения по сравнению с первыми двумя играми. На данный момент точно известно, что из-за травмы не поможет команде вратарь Войцех Щесны - вместо него сыграют Лукаш Фабиански или Артур Боруц. Но, вполне вероятно, наставник "Кадры" Адам Навалка даст отдохнуть и другим исполнителям. Невысокая мотивация в данной игре лишь способствует этому - если Северная Ирландия не обыграет в параллельном матче Германию, Польшу устроит даже поражение в игре с Украиной.

Адам Навалка, впрочем, все равно настраивает Польшу на победу. "Решение по стартовому составу всегда принимается после последней тренировки, и здесь мы менять ничего не будем. Не хотел бы говорить о возможных раскладах, надо просто бороться за три очка", - заявил перед матчем наставник "Кадры".

Северная Ирландия - Германия: последний шанс "Зелено-белой Армии"

Накануне старта Евро-2016 главный тренер североирландцев Майкл О'Нил заявлял, что его команда может обыграть Германию только в случае, если "Бундестим" полностью провалит матч. С тех пор прошло две недели, но позиции двух сборных накануне личной встречи не изменились. Германия, даже выставив полурезервный состав, будет считаться фаворитом; Северная Ирландия, даже играя в свой лучший футбол, является аутсайдером.

Тем не менее, это не означает, что в сегодняшнем матче будет мало борьбы. Для Германии занять первое место в группе - дело чести, в то время как подопечным О'Нила нужно просто выходить в плей-офф. С тремя очками в активе, которые имеются у британцев сейчас, это будет сделать сложно. Но если североирландцы добудут ничью, их шансы сыграть в 1/8 финала заметно вырастут.

Естественно, в матче с немцами Северная Ирландия, как и прежде, будет играть от обороны. Причем, после игр с Польшей и, особенно, с Украиной команда Майкла О'Нила подходит к решающей для себя встрече в полной уверенности.

"Футболисты очень ждут этого поединка. Они восстановились после второго тура, в коллективе царит ажиотаж. Мы полны уверенности в себе, учитывая нашу игру и результат в матче с Украиной. Индивидуально все сыграли здорово, и сейчас у команды правильный настрой. Такие моменты нужно ценить. Уверен, наши ребята перенесут положительный настрой на поле и не ударят в грязь лицом", - заявил О'Нил.

Наставник Германии Йоахим Лев также похвалил Северную Ирландию перед матчем. "Североирландцы подарили один из самых приятных сюрпризов на этом турнире. В первом матче с поляками они излишне осторожничали, но проявили силу и напор во второй встрече, заслуженно переиграв Украину. Северная Ирландия опасна. В ее составе есть футболисты, которые много бегают и опасны при стандартных положениях. Их оборона надежна так же, как и у остальных команд", - считает наставник Бундесманншафт.

Завершат программу сегодняшнего дня Евро-2016 представители группы D. Здесь положение команд выглядит так:

1. Испания - 6 очков;

2. Хорватия - 4 очка;

3. Чехия - 1 очко;

4. Турция - 0 очков;

Чехия - Турция: придерживаться девиза

Гол с пенальти Томаша Нецида на последней минуте матча с Хорватией означал не только спасение Чехии в отдельно взятой игре, но и сохранение шансов команды на выход в плей-офф.

Сегодня команде Павела Врбы нужно обязательно обыгрывать сборную Турции - в таком случае она наберет четыре очка и получит хороший шанс сыграть в 1/8 финала турнира. Более того, существует вариант, при котором Чехия окажется на втором месте, но для этого ей нужно будет обыгрывать Турцию с крупным счетом и надеяться на поражение Хорватии в параллельном матче с Испанией.

Вероятность успеха Чехии выглядит высокой, учитывая блеклую игру сборной Турции на нынешнем чемпионате Европы. А проблема у команды Врбы одна - травма лидера коллектива Томаша Росицки. В его отсутствие конструировать атаки команды придется кому-то другому.

"В теории нам может хватить и очка, но это из области фантастики, - заявил перед игрой Врба, - Нам нужно побеждать, а потому мы сыграем с большим акцентом на атаку. Сделаем все возможное, чтобы контролировать ход матча".

Наставник Турции Фатих Терим перед встречей говорил о кризисе в его команде и уже ничего не обещал болельщикам. Как очевидно из турнирной таблицы, даже победа над Чехией не гарантирует "красно-белым" выход в плей-офф. Однако Терим обещает сражаться до последнего. "Игра не закончена, пока мы не скажем, что она закончена. Это наш девиз", - заявил опытный турецкий специалист.

Хорватия - Испания: не попасть на Италию

На первый взгляд, матч между Хорватией и Испанией не имеет особого турнирного значения - пиренейцы уже гарантировали себе место в плей-офф, а балканцы находятся в шаге от этого же достижения. Но если посмотреть чуть дальше, становится видно, что команда, которая займет второе место в группе D, в 1/8 финала встретится с очень крепкими итальянцами. В свою очередь, победитель группы получит, предположительно, более легкого соперника в первом раунде плей-офф.

В такой ситуации Хорватия, приехавшая на Евро-2016 с солидными амбициями, может лишь кусать логти за упущенную победу в игре с Чехией. Теперь подопечным Анте Чачича, чтобы выйти на первое место, нужно обязательно обыгрывать сегодняшнего соперника. Ничья принесет им вторую позицию в группе.

Задачу Хорватии усложняет травма одного из лидеров коллектива Луки Модрича, забившего победный гол Чехии в первом туре чемпионата. Наверняка, его место на поле займет одноклубник по мадридскому "Реалу" Матео Ковачич, но равноценной эту замену не назовешь.

Испания же подходит к матчу в хорошем расположении духа, и, возможно, Висенте Дель Боске даст сегодня поиграть нескольким резервистам. Сам специалист, впрочем, отрицает это: "Я не уверен, что давать игрокам отдых на этом этапе — хорошая идея. Они поймали свой ритм, и менять что-либо — контрпродуктивно".

Наставник "Фурии Роха" также заслуженно похвалил соперника за первые две игры турнира: "Держите в уме, что Хорватия, возможно, одна из лучших сборных, что мы видели на турнире к этому моменту".

Чачич, дававший свою пресс-конференцию чуть позже, ответил взаимностью: "Дель Боске говорит, что мы играем в лучший футбол в группе? Я не слышал этого, но это огромный комплимент от одного из лучших тренеров в истории одной из лучших сборных".

Евро-2016. 20 июня. Календарь:

19:00. Украина - Польша (прямая трансляция - ТК "Украина")

19:00. Северная Ирландия - Германия (прямая трансляция - ТК "Футбол 2")

22:00. Чехия - Турция (прямая трансляция - ТК "Футбол 1")

22:00. Хорватия - Испания (прямая трансляция - ТК "Украина")

Матчи в компании друзей и за бокалом пива можно будет посмотреть в различных киевских фан-зонах - на Почтовой площади, Спортивной площади, Троицкой площади, Оболонской набережной, Трухановом острове или других местах.