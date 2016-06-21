В плей-офф Евро-2016 будут играть мячом Fracas

Аdidas представил Fracas - официальный мяч плей-офф Евро-2016. Именно ему предстоит стать главным героем заключительных матчей турнира и финальной игры, которая состоится 10 июля.

«Fracas» переводится как «Рокот». Название мяча символизирует накал страстей во время матчей плей-офф и неопределённость, связанную с их исходом. Непредсказуемость матчей финальной стадии Евро-2016 также отражают динамичные красно-чёрные элементы Fracas.

Аdidas разрабатывал конструкцию Fracas и Beau Jeu в течение 18 месяцев, взяв за основу лучшие элементы официального мяча Чемпионата мира по футболу FIFA 2014 – Brazuca, в том числе инновационную систему симметричных панелей. Оба мяча, которым предстоит определить победителей Евро-2016, имеют усовершенствованную структуру поверхности, обеспечивающую улучшенное сцепление и видимость. В период разработки Fracas и Beau Jeu прошли множество индивидуальных тестов с такими всемирно известными игроками, как Гарет Бэйл и Икер Касильяс.

Игры плей-офф Евро-2016 - 1/8 финала - стартуют в субботу, 25 июня. Финальный матч турнира состоится в Париже 10 июля.